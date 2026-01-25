Γιάννης Βούρος: Αν θες να αλλάξεις κάποια πράγματα, πρέπει να μπεις μέσα στο όποιο σύστημα

Για την ενασχόληση με τον χώρο της πολιτικής αλλά και την αδιάκοπη ανησυχία του για τα κοινά μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Βούρος. Ο δημοφιλής ηθοποιός και πρώην δήμαρχος βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό του «Καλημέρα είπαμε;» στην ΕΡΤ την Κυριακή (25.01.2026).

Ο Γιάννης Βούρος δήλωσε αρχικά στην εκπομπή που παρουσιάζουν η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης στη συχνότητα της ΕΡΤ:

«Από τα 17 μου, από τον τελευταίο χρόνο της δικτατορίας, μέχρι και σήμερα ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολούταν συνεχώς με τα κοινά. Με έναν χαρακτηρισμό της τάξης του εντός, εκτός και επί τα αυτά. Το ότι κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι , αν θες να προσφέρεις κάτι στο κοινωνικό σύνολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το προσφέρεις εκτός κάποιων επίσημων φορέων της χώρας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και, αν θες να αλλάξεις κάποια πράγματα, έπρεπε να μπεις μέσα στο όποιο σύστημα.

«Με το να κάτσεις απ’ έξω και να πετροβολάς τα τζάμια του κράτους και της εξουσίας, γενικότερα, μπορεί να μην καταφέρεις και ποτέ τίποτα. Παρά μόνο να παραμένεις στον ρομαντικό χώρο αυτών που θέλουν να προσφέρουν».

«Άρα ήμουν πάντα μέσα στα πράγματα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Το ότι ασχολήθηκα πιο ενεργά κάποια στιγμή ήταν γιατί απλά σκέφτηκα πως πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος μέσω κάποιας νομοτεχνικής βελτίωσης, κάποιας τροπολογίας σε ένα νομοσχέδιο, κάποιας συζήτησης στο κοινοβούλιο. Ίσως δηλαδή θα ‘ταν πιο αποδοτικό από ότι να είσαι έξω και να γράφεις άρθρα στις εφημερίδες», συμπλήρωσε ο Γιάννης Βούρος στην ΕΡΤ.