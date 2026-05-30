Μαίρη Αργυριάδου: Ήταν μια σεζόν πολύ ωραία, το «Breakfast@Star» έκανε τον κύκλο του

Για το επερχόμενο τέλος του «Breakfast@Star» και για το τηλεοπτική της μέλλον μίλησε η Μαίρη Αργυριάδου.

Η δημοσιογράφος έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Weekend Live» και την δημοσιογράφο Μυρσίνη Κοντού. Τα όσα είπε η Μαίρη Αργυριάδου προβλήθηκαν στο Σάββατο (30.05.2026).

«Ήταν μια σεζόν πολύ ωραία, ειδικά σε μια χρονιά που τηλεοπτικά ήταν πολύ δύσκολη για πάρα πολλούς συναδέλφους γύρω μας. Το “Breakfast@Star” έκανε τον κύκλο του, αυτές είναι αποφάσεις που παίρνουν οι υπεύθυνοι και ξέρουν παραπάνω από εμάς, γι’ αυτό και είναι στις θέσεις που είναι», εκμυστηρεύτηκε αρχικά η Μαίρη Αργυριάδου.

«Βλέπουμε από δω και πέρα. Δεν θα πω ποιο θα ‘θελα να είναι το επόμενο μου βήμα… για να μην υπάρξει μάτι», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει το “αισθάνομαι ή δεν αισθάνομαι έτοιμη να παρουσιάσω κάτι”. Είμαστε σ’ αυτόν τον χώρο, το σπουδάζουμε και το δουλεύουμε χρόνια και ο καθένας θέλει μια εξέλιξη για τον εαυτό του. Πάντα νομίζω πως ο καθένας μας είναι σε ετοιμότητα γι’ αυτό το πράγμα», συμπλήρωσε η Μαίρη Αργυριάδου.