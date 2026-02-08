Γιατί ρε πατέρα – επόμενο επεισόδιο: Άνδρας εισβάλει στην αποθήκη που κρατούνται τα αδέλφια και ο Μιχαήλος και απειλεί τον Ζαμαγιά

Media

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Γιατί ρε πατέρα;» έρχεται την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 22:30 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Ο Ζαμαγιάς μεταφέρει τα αδέρφια και τον Μιχαήλο σε μία αποθήκη. Κατά τη διάρκεια της ομηρίας τους ζουν στιγμές αγωνίας, αλλά και φοβερών αποκαλύψεων. Τα πράγματα φαίνονται άσχημα για τα αδέρφια και τον Μιχαήλο, μέχρι που ένας άντρας εισβάλλει στην αποθήκη και απειλεί τον Ζαμαγιά. Ο Ζαμαγιάς έχει κάνει ένα μοιραίο λάθος, το οποίο θα του κοστίσει ακριβά, όμως, για τους ήρωες ίσως αυτό να είναι η σωτηρία τους. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του ΑΝΤ1, Γιατί ρε πατέρα.

Γιατί ρε πατέρα: Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

14ο επεισόδιο: Ο Ζαμαγιάς μεταφέρει τα αδέρφια και τον Μιχαήλο σε μία αποθήκη. Κατά τη διάρκεια της ομηρίας τους ζουν στιγμές αγωνίας, αλλά και φοβερών αποκαλύψεων. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη και μία άλλη ομηρία, που διαδραματίζεται με κωμικό τρόπο στο σπίτι της Διαμάντως. Τα πράγματα φαίνονται άσχημα για τα αδέρφια και τον Μιχαήλο, μέχρι που ένας άντρας εισβάλλει στην αποθήκη και απειλεί τον Ζαμαγιά. Ο Ζαμαγιάς έχει κάνει ένα μοιραίο λάθος, το οποίο θα του κοστίσει ακριβά, όμως, για τους ήρωες ίσως αυτό να είναι η σωτηρία τους….

