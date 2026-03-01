Γιατί ρε πατέρα – επόμενο επεισόδιο: Μυστηριώδης άντρας συγκεντρώνει στοιχεία που θα αποβούν μοιραία για τους ήρωες

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Γιατί ρε πατέρα» έρχεται την Τρίτη 3 Μαρτίου στις 22:30 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Γιατί ρε πατέρα: Τρίτη 3 Μαρτίου 2026

Το γράμμα έχει αναστατώσει τον Μιχαήλο και πεπεισμένος ότι ο Νίκος έχει τα λεφτά αποφασίζει να τον παρακολουθήσει. Όμως, θα δει κάτι που θα τον αναστατώσει για τα καλά. Από την άλλη, η Τίνα έχει κάνει μπάχαλο το σπίτι του Φώντα, ενώ η Μαλεφιτσάκη έχει βρει καταφύγιο στο σπίτι της Διαμάντως… τη στιγμή που όλοι μιλούν για την απαγωγή της. Παράλληλα, ο Φιλίππου, ένας μυστηριώδης άντρας, επισκέπτεται τη Βιβή στον Βούρκο, τον Νίκο στο μαγαζί του, τον Φώντα στο χωριό και συγκεντρώνει στοιχεία που θα αποβούν μοιραία για τους ήρωες…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.

Σενάριο: Αντώνης Ανδρής

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.