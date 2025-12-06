Γιατί ρε πατέρα – επόμενο επεισόδιο: Ο Νίκος πυροβολεί προκειμένου να σώσει τη Βιβή από τη Μάγδα

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Γιατί ρε πατέρα» έρχεται την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 22:30 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Ο Νίκος πυροβολεί προκειμένου να σώσει τη Βιβή από τη Μάγδα. Στη συνέχεια, την κρατάνε όμηρο και της ζητάνε να πάρει τηλέφωνο τον Μιχαήλο για να κανονίσει ένα αιφνιδιαστικό ραντεβού μαζί του. Η συνάντηση όμως δεν έχει την έκβαση που ήθελαν και έτσι οι όμηροι γίνονται 2. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στο επόμενο επεισόδιο του Γιατί ρε πατέρα που παίζει στον ΑΝΤ1.

Γιατί ρε πατέρα: Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025

12ο επεισόδιο: Ο Νίκος πυροβολεί προκειμένου να σώσει τη Βιβή από τη Μάγδα. Στη συνέχεια, την κρατάνε όμηρο και της ζητάνε να πάρει τηλέφωνο τον Μιχαήλο για να κανονίσει ένα αιφνιδιαστικό ραντεβού μαζί του. Παράλληλα, οι υπόλοιποι προσπαθούν να προσαρμοστούν στο χωριό, ενώ η παρουσία του Ορέστη δεν περνάει απαρατήρητη στη γειτονιά… Κι ενώ η συνάντηση με τον Μιχαήλο πραγματοποιείται, δεν έχει την έκβαση που θα ήθελαν τα αδέρφια, με αποτέλεσμα οι όμηροι να γίνουν δυο! Η ανταλλαγή των ομήρων θα γίνει στο πανηγύρι του χωριού, όμως η εμφάνιση δύο αντρών με όπλα θα καταστρέψει την γιορτή…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.

Σενάριο: Αντώνης Ανδρής

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.