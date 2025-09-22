Γιατί ρε πατέρα – πρώτο επεισόδιο: Τρία ετεροθαλή αδέρφια επανενώνονται με αφορμή τον θάνατο του βιολογικού τους πατέρα

Απόψε Δευτέρα (22.09.2025) κάνει πρεμιέρα η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, με τίτλο «Γιατί ρε πατέρα» και το πρώτο επεισόδιο θα βάλει το κοινό για τα καλά στην ουσία της υπόθεσης.

Μία κηδεία, τρία αδέρφια και 3 εκατομμύρια ευρώ «πρωταγωνιστούν» στην ιστορία και η σειρά «Γιατί ρε πατέρα» ευελπιστεί να γίνει νέα συνήθεια των τηλεθεατών. Το νέο σίριαλ του ΑΝΤ1 θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα, στις 22.30.

Γιατί ρε πατέρα: Τι θα δούμε απόψε Δευτέρα 22.09.2025

Επεισόδιο 1ο: Τρία ετεροθαλή αδέρφια, ο Νίκος, ο Φώντας και η Βιβή επανενώνονται με αφορμή τον θάνατο του βιολογικού τους πατέρα, Λευτέρη Τσατσάνη. Παράλληλα, την ίδια μέρα μονοπωλεί τις ειδήσεις η ληστεία γνωστού επιχειρηματία με λεία 3.000.000 ευρώ.

Εν τω μεταξύ, τ’ αδέρφια ενημερώνονται μετά την κηδεία του πατέρα τους ότι είναι οι βασικοί κληρονόμοι ενός κομμωτηρίου!

Κι ενώ πάνε να τσεκάρουν τη νέα τους επιχείρηση, εμφανίζεται ο Μιχαήλος, συνέταιρος του πατέρα τους, απαιτώντας να του επιστρέψουν τα λεφτά της ληστείας. Τα αδέρφια μαθαίνουν σοκαρισμένα το σκοτεινό παρελθόν του πατέρα τους και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν πάρει τα χρήματα. Ένας από τους τρεις όμως λέει ψέματα…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.

Σενάριο: Αντώνης Ανδρής

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.