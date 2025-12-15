Γιώργος Αγγελόπουλος, Μαρία Δήμητρα Κολυμπάρη και Έντι Γαβριηλίδης καλεσμένοι απόψε του Γρηγόρη Αρναούτογλου

Απόψε, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Γιώργο Αγγελόπουλο, την Μαρία Δήμητρα Κολυμπάρη και τον Έντι Γαβριηλίδη.

Αρχικά ο Γιώργος Αγγελόπουλος ξεκίνησε να μιλάει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» με μία προσωπική εξομολόγηση αποκαλύπτοντας πως η κόρη του, Ουρανία Μαρία, και η σύζυγός του, Δήμητρα Βαμβακούση, άλλαξαν ριζικά τον τρόπο σκέψης και τις προτεραιότητές του, κάνοντάς τον να «ζυγίζει» κάθε απόφασή του διπλά.

Στη συνέχεια, μιλάει για τα καινούργια του επαγγελματικά σχέδια στο νησί και δηλώνει πως έχει απορρίψει δελεαστικές τηλεοπτικές προτάσεις για χάρη της οικογενειακής ζωής στη Σκιάθο. Τέλος, αναφέρεται στην επιστροφή του στην τηλεόραση, ως παρουσιαστής του sport documentary «MCP WARRIOR», που έρχεται στο ΑΝΤ1+ στις 19 Δεκεμβρίου, το οποίο είναι ένα project διεθνούς εμβέλειας, που θα προβάλλεται σε 132 χώρες, αποδεικνύοντας ότι επιλέγει συνεργασίες με βάση το περιεχόμενο και όχι μόνο τα χρήματα ή τη δημοφιλία.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» είναι και η Μαρία Δήμητρα Κολυμπάρη, η χορεύτρια που έγινε viral για το ταλέντο και την ομορφιά της. Η ίδια μιλάει αρχικά για το πώς βιώνει την αγάπη του κόσμου και πώς διαχειρίζεται την αναγνωρισιμότητα. Στη συνέχεια, αναφέρεται στα πρώτα της βήματα στον χορό, στο μεγάλο της πάθος για τη σκηνή και αποκαλύπτει ότι σκοπεύει να δοκιμάσει τις ικανότητές της και στο τραγούδι.

Μεταξύ άλλων, μιλάει για τις σπουδαίες μαγειρικές της ικανότητες, αποκαλύπτοντας πως έκλεισε το εστιατόριό της, λόγω έλλειψης χρόνου. Κάνοντας μία προσωπική εξομολόγηση, εξηγεί πως υπήρξε θύμα κακοποιητικής και χειριστικής σχέσης και περιγράφει πώς κατάφερε να ξεφύγει από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Τέλος, μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον Πέτρο Ιακωβίδη, τον οποίο συνεργάζεται στο VOG CLUB, και δηλώνει ότι δεν θα φύγει με τίποτα από το πλευρό του.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» και τον σχεδιαστή μόδας και κριτή του φετινού «GNTM» Έντι Γαβριηλίδη. Ο Έντι αρχικά αναφέρεται στο πώς βιώνει τον ρόλο του ως κριτής και εξομολογείται πως στην αρχή ήταν σαν να βλέπει κάποιον άλλον και όχι τον εαυτό του. Στη συνέχεια, αναπολεί στιγμές της παιδικής του ηλικίας, μιλάει για την απόφασή του να γίνει σχεδιαστής μόδας, στην οποία τον υποστήριξαν οι γονείς του, και αποκαλύπτει πως για ένα διάστημα στην εφηβεία ήθελε να γίνει ηθοποιός.

Ακόμα, περιγράφει τις ημέρες, όπου σπούδαζε στο Λονδίνο, θυμάται τη γνωριμία του με τους κορυφαίους σχεδιαστές μόδας Alexander McQeen και Tom Ford, για τους οποίους είχε εργαστεί, και αποκαλύπτει πως η πιο περήφανη στιγμή στη ζωή του ήταν όταν φόρεσε η Madona τα ρούχα του. Μεταξύ άλλων, ο ‘Εντι Γαβριηλίδης αναφέρεται στη γνωριμία του με τη Lindsay Lohan, στο φουστάνι του, που φόρεσε η Anna Wintour, αλλά και σε αυτό που φόρεσε η Lady Gaga. Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για το πρώτο του Fashion show, που θα κάνει τον ερχόμενο Μάιο στην Ελλάδα με το δικό του brand, το «House Of Jaffa» by Golan Frydman & Eddie Gavriilidis.

Για 10η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Απόψε Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00.

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Οργάνωση Παραγωγής: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης