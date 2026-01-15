Media

Γιώργος Κακούσης: Αν τα ΜΜΕ επένδυαν στην εξειδίκευση, η αξιοπιστία τους θα ήταν πολύ μεγαλύτερη

«Δυστυχώς, τώρα έχουμε γίνει μηχανές παραγωγής περιεχομένου» παρατηρεί ο Γιώργος Κακούσης
Για την αξιοπιστία των ΜΜΕ και τον ρόλο του δημοσιογράφου, που νιώθει πως υπερτερεί για εκείνον έναντι όλων των υπολοίπων, μίλησε ο Γιώργος Κακούσης στη συνέντευξη που έδωσε αυτή την εβδομάδα στο ένθετο Real life.

Σε ερώτηση για το αν πιστεύει στην εξειδίκευση στη δημοσιογραφία, ο Γιώργος Κακούσης, απάντησε: «Νομίζω ότι, αν τα μέσα επένδυαν στην εξειδίκευση, η αξιοπιστία τους θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Δυστυχώς, τώρα έχουμε γίνει μηχανές παραγωγής περιεχομένου. Γράφουμε όλοι για όλα, μιλάμε όλοι για όλα, χωρίς την απαραίτητη γνώση.

Παλιότερα υπήρχαν διαπιστευμένοι ρεπόρτερ. Αυτό έδινε εμβάθυνση, καλλιέργεια πηγών και αξιοπιστία. Από τη στιγμή που χάθηκε αυτό, άρχισαν σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας».

Ρεπορτάζ στον δρόμο ή στο στούντιο;

Ρεπορτάζ στον δρόμο, εννοείται. Δεν είμαι παρουσιαστής, είμαι δημοσιογράφος πρώτα απ’ όλα. Τα υπόλοιπα είναι παρεμπίπτουσες ιδιότητες.

