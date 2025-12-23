Γιώργος Καπουτζίδης: «Δεν θα υπάρξει 3ος κύκλος, το “Πάρα Πέντε” πραγματικά ήταν η καρδιά μου»

Για την επιστροφή του θρυλικού «Πάρα Πέντε» μίλησε ο Γιώργος Καπουτζίδης λίγο πριν την έναρξη του ενός και μοναδικού επεισοδίου.

Ο ταλαντούχος δημιουργός ήταν καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA το βράδυ της Τρίτης (23.12.2025) και μίλησε στη Ράνια Τζίμα για όλα τα όσα θα προβληθούν στο reunion του «Πάρα Πέντε». Μάλιστα, ο Γιώργος Καπουτζίδης ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει 3ος κύκλος, διότι δεν έχει να δώσει κάτι άλλο.

«Είμαι στο εφηβικό μου δωμάτιο, εδώ που ξεκίνησαν όλα, μάλλον εδώ που δεν συνέβαινε απολύτως τίποτα γιατί είχα μία πολύ μοναχική εφηβεία, οπότε αποφάσισα να καταγράψω μία διαφορετική εφηβεία στο σενάριο και να δημιουργήσω μία παρέα», εξομολογήθηκε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.

«Νομίζω ότι ξεκίνησε από την ανάγκη μου να φτιάξω μία παρέα επειδή πραγματικά είχα μία μοναχική εφηβεία και ήθελα να φτιάξω μία παρέα, αυτή την εφηβεία που δεν έζησα να τη δημιουργήσω στο χαρτί και ξεκίνησε με την ανάγκη να κάνω μία σειρά που να κάνει τους ανθρώπους που είναι μόνοι τους να αισθάνονται λιγότερο μόνοι τους και κάποιους άλλους να τους μαζέψει σε παρέες. Και αυτό που με συγκινεί πολύ είναι ότι σήμερα έχω πάρει πολλά μηνύματα από ανθρώπους που έχουν αποφασίσει να μαζευτούνε παρέες-παρέες και να το δούνε όλοι μαζί. Είναι φοβερό ότι 20 χρόνια μετά ξαναγίνεται αυτό το οποίο ήθελα να γίνει και τότε», δήλωσε ακόμα ο γνωστός δημιουργός.

«Θα δούμε πράγματα για τα οποία η έμπνευση ήρθε απ’ αυτά που ζήτησε ο κόσμος. Ο κόσμος έριξε ιδέες, είπε ότι θα ήθελα να δω αυτό ή κάποιοι γράψανε και διαλόγους και ζήτησαν ένα καινούργιο μυστήριο, ζήτησαν να τους δούμε σε κάτι σημαντικό που μπορεί να έγινε μέσα στα 20 χρόνια, ζήτησε να τους δούμε στο χωριό της Ζουμπουλίας, οπότε είδα ποιες ήταν οι πιο δημοφιλείς ιδέες», ανέφερε για τα όσα θα δούμε στο αποψινό reunion της σειράς.

«Θα πάμε και στο χωριό της Ζουμπουλίας. Έχουμε πέντε καινούργιες σκηνές και πολλά πολλά πολλά συναισθήματα. Εγώ είμαι κοντά στο χωριό της Ζουμπουλίας, κάπου 100 χιλιόμετρα πιο νότια, και πολλά πολλά συναισθήματα και αναμνήσεις, γιατί στην ουσία αυτό που θα κάνει ο κόσμος που θα μαζευτεί στα σπίτια ως παρέα, και εμείς αυτό κάναμε, μαζευτήκαμε σε ένα πλατό ως παρέα με βάση το συναίσθημά μας, την αγάπη μας για αυτή τη δουλειά», αποκάλυψε ακόμα ο Γιώργος Καπουτζίδης.

«Το “Πάρα Πέντε” πραγματικά ήταν η καρδιά μου, η καρδιά μου που σας την έδωσα, την κατέθεσα, δεν ήτανε μία δουλειά. Ήταν η καρδιά μου και όταν κάποιος σου δίνει την καρδιά του είναι πολύ σημαντικό, δεν έχει κι άλλο, δεν έχει κάτι παραπάνω από την καρδιά του. Οπότε δεν βγαίνει κάτι άλλο, δεν ξέρω», είπε όταν η Ράνια Τζίμα του ζήτησε και 3ο κύκλο της σειράς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να γράψει άλλη σεζόν.

«Είναι υπέροχο αυτό, είναι υπέροχο, δεν το φανταζόμουνα όταν ξεκινούσαμε αυτό το ταξίδι 20 χρόνια πριν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ το Mega για τη φροντίδα γιατί έκανε όλο αυτό για ένα βράδυ, τους ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε ακόμα ο Γιώργος Καπουτζίδης.