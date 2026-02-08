Γιώργος Καπουτζίδης: Για την Eurovision έχω πει και στα κορίτσια να τα πάμε καλά φέτος για να μας πάρουν και του χρόνου

Μία κοινή συνέντευξη για τη φετινή Eurovision έδωσαν οι τρεις οικοδεσπότες των ημιτελικών και του τελικού, Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης αναφέρθηκε στη γεμάτη επαγγελματικά σεζόν που έχει φέτος καθώς και στη διάθεση να κάνει λιγότερα πράγματα την επόμενη, όταν φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «EurovisionGR» με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, την Κυριακή (08.02.2026).

«Για την Eurovision έχω πει και στα κορίτσια “κανονίστε, να τα πάμε καλά φέτος για να μας πάρουν έτσι όπως είμαστε και του χρόνου”. Αλλά μέχρι του χρόνου νομίζω ότι θα ήθελα να έχω μια πιο ξεκούραστη χρονιά, να γράψω λίγο και να κάνω τέτοια πράγματα. Φέτος έτυχε και έγιναν πολλά πράγματα», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

«Δηλαδή ήταν το “Παρά Πέντε”, ήταν ότι βγήκαν στον αέρα οι “Σέρρες”, ήταν το “The Voice”. Οπότε ήταν όλα μαζί. Τέταρτο κανάλι είναι αυτό, στην ίδια σεζόν, που βρίσκομαι», πρόσθεσε.

«Δεν μπορώ να πω όμως “όχι” όταν κάτι το αγαπώ και το θέλω, όπως δεν μπορώ να πω όχι και σε κάποιους ανθρώπους. Είναι πολύ όμορφο να δουλεύεις με ανθρώπους με τους οποίους να περνάς ωραία, είναι απαραίτητο αυτό. Η δουλειά είναι η μισή μέρα μας», δήλωσε ακόμα ο ΓιώργοςΚαπουτζίδης.

«Αν είναι να πας σε ένα μέρος που δεν περνάς καλά, δεν έχεις κανέναν λόγο να σηκωθείς να βγεις από το σπίτι σου», ανέφερε στη συνέχεια ο Γιώργος Καπουτζίδης.