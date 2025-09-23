Γιώργος Καραμίχος: «Η περιπέτεια της υγείας μου με έχει κάνει να παίρνω τον χρόνο μου για τα πράγματα»

Ο Γιώργος Καραμίχος με αφορμή την πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου της σειράς «Άγιος Έρωτας» μίλησε στον Χάρη Χρονόπουλο και στην κάμερα της Super Κατερίνα και έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη για τις προσωπικές του ανησυχίες αλλά και για τον ρόλο που υποδύεται στην σειρά.

Ο γνωστός ηθοποιός, Γιώργος Καραμίχος, αναφέρθηκε στην περιπέτεια της υγείας του, στον ιδιαίτερο ρόλο του στην σειρά «Άγιος Έρωτας» αλλά και για το γεγονός ότι η εποχή που ζούμε είναι «η εποχή της αποσύνδεσης», όπως πιστεύει εκείνος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όλοι έχουμε κοινά στοιχεία με όλους. Οι ρόλοι εποχής έχουν μια άλλη γοητεία αισθητικά. Σίγουρα η διάθεσή του να βρει την αλήθεια είναι κάτι με το οποίο ταυτίζομαι. Ο τρόπος που χειρίζεται την αλήθεια και τους ανθρώπους, είναι στη σκιά μου. Είναι κάτι που προσπαθώ να μην το κάνω στη ζωή μου», είπε αρχικά ο Γιώργος Καραμίχος για τον ρόλο που υποδύεται στη σειρά του Alpha.

Και πρόσθεσε: «Όλα γίνονται σε μια εποχή διαφορετική από αυτό που πραγματικά είμαστε. Η εποχή που έχουμε δημιουργήσει είναι η εποχή της αποσύνδεσης. Με όλα αυτά τα μέσα δικτύωσης και την παραπληροφόρηση, έχουμε ξεχάσει ποιοι είμαστε και ποια είναι η ουσία της ζωής μας».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε μία υπόσχεση που έδωσε στον εαυτό του μετά τα προβλήματα υγείας που πέρασε. «Η περιπέτεια της υγείας μου με έχει κάνει να παίρνω τον χρόνο μου για τα πράγματα. Η υπόσχεση που είχα δώσει στον εαυτό μου ήταν ότι μόλις περάσω τα 50 θα δουλεύω μόνο όσο και όπως και όπου θέλω εγώ», είπε ο γνωστός ηθοποιός.