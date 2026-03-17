Γιώργος Λάγιος: «Για να πάω τώρα στο Real View θέλω μισό εκατομμύριο ευρώ, ρεαλιστικό νούμερο»

Γιώργος Λάγιος και Δάφνη Καραβοκύρη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

«Μόλις τελειώσει η τηλεοπτική κακοποίηση των ανθρώπων, η εκπομπή θα πάει καλύτερα», είπε ο Γιώργος Λάγιος για το Real View.

Ο Γιώργος Λάγιος παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Βασιλική Μπασιούρη, όπου απάντησε για το Real View.

«Δεν είναι το Real View το μεσημέρι, αν ήταν η ίδια εκπομπή, δεν θα έχουμε διαφορετικό αποτέλεσμα», είπε αρχικά ο Γιώργος Λάγιος.

Ο Γιώργος Λάγιος είπε στη συνέχεια: «Μόλις τελειώσει η τηλεοπτική κακοποίηση των ανθρώπων, η εκπομπή θα πάει καλύτερα. Τους είπα να πάω στο πλατό να απαντήσω σε αυτά που έλεγαν για μένα και με αγνόησαν. Για να πάω τώρα στο Real View θέλω μισό εκατομμύριο ευρώ, ρεαλιστικό νούμερο. Δεν θα τους δώσω ούτε ένα 0.1% τηλεθέαση πια».

Ο Γιώργος Λάγιος ανέφερε επίσης: «Με τη Δάφνη Καραβοκύρη δεν μιλάμε. Η Σοφία Μουτίδου έχει μιλήσει με τα χειρότερα λόγια για μένα, αλλά θα πάρει τις απαντήσεις της. Από τις παρουσιάστριες, κρατάω μόνο την Ελίνα Παπίλα που είναι ευγενική».

