Γιώργος Λάγιος: Η Νεφέλη Μεγκ είχε γενικά πρόβλημα στην εκπομπή της Ελίνας Παπίλα

Για τα σχόλια που έκανε πρόσφατα Νεφέλη Μεγκ σχετικά με τη συνεργασία που είχε με σε εκπομπή με την Ελίνα Παπίλα, μια και συμμετείχε και ο ίδιος σ’ αυτήν, μίλησε ο Γιώργος Λάγιος στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και τη δημοσιογράφο Σοφία Μανουσακίδου την Κυριακή 07.12.2025 στον ΑΝΤ1.

«Η Νεφέλη είχε γενικά πρόβλημα μέσα στην εκπομπή γιατί δεν είχε την ελευθερία να κάνει αυτό που έκανε στα social media. Οπότε όταν ήρθε και της επέβαλλαν τη θεματολογία της, ουσιαστικά αισθάνθηκε άβολα. Το κερασάκι ήταν αυτό που έγινε με τη συνέντευξη του πρωθυπουργού, η οποία ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα και θα έπρεπε να την αξιοποιήσουν» επισήμανε αρχικά ο ψυχολόγος.

«Αντί να την αξιοποιήσουν, της έκαναν δυο ερωτήσεις την ώρα της εκπομπής και αυτό ήταν όλο. Η Ελίνα Παπίλα είχε πρόβλημα που έπαιξε πρώτα στη Φαίη Μαυραγάνη η συνέντευξη και δικαίως είχε πρόβλημα διότι, όταν είναι κάτι που το έχει ένας συνεργάτης σου και είναι στην εκπομπή, πρέπει να το κάνεις πρώτος. Οπότε σχεδόν το έκαψαν» συμπλήρωσε, εν συνεχεία, ο Γιώργος Λάγιος στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις.

«Έχει δίκιο η Νεφέλη πως δεν την ήθελαν σ’ αυτή την εκπομπή. Δηλαδή στην αρχή την προσέλαβαν για κάτι, στην πορεία δεν τους βγήκε ή δεν τους άρεσε και μετά της έδιναν πέντε λεπτά για να κάνει ένα θέμα που της έλεγαν. Γελοιότητες, ασχετοσύνες. Δεν νομίζω πως της φέρθηκαν σωστά».