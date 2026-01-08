Γιώργος Λιάγκας: Έπεσα στο σπίτι, χτύπησα στη σπονδυλική στήλη, έπαθα και μια μικρή ζημιά πίσω

Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε στην παρουσίαση της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, το πρωί της Πέμπτης (08-01-2026) και μίλησε τόσο για τον τραυματισμό του στο σπίτι, όσο και για τα μηνύματα αγάπης και παρηγοριάς που διάβασε στα social media.

Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε ότι πρέπει να παίρνει 9 χάπια καθημερινά για να ανταπεξέλθει στον τραυματισμό του. Χωρίς να επεκταθεί και να μιλήσει πιο αναλυτικά, ανέφερε πως έπεσε στο σπίτι του και χτύπησε στη σπονδυλική στήλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο παρουσιαστής είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο και την Τετάρτη (07-01-2026) δεν μπόρεσε να καλημερίσει τους τηλεθεατές από την εκπομπή του. Ο Τάσος Τεργιάκης ανέλαβε καθήκοντα κεντρικού παρουσιαστή και ανέφερε πως ο Γιώργος Λιάγκας είχε ένα μικρό ατύχημα.

Ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε στο ξεκίνημα της εκπομπής του: «Είμαστε ακόμα ζωντανοί, σαν ροκ συγκρότημα! Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ… Καμιά φορά, επειδή της μόδας είναι στα social media όλοι οι ηλίθιοι να γράφουν βρισιές, όταν μια μέρα πάθεις κάτι και δεις εκατοντάδες μηνύματα αγάπης και συμπάθειας, λες ότι δόξα τω Θεώ η πλειοψηφία του κόσμου σκέφτεται ακόμα σοβαρά.

Έπεσα στο σπίτι, χτύπησα στη σπονδυλική στήλη, έπαθα και μια μικρή ζημιά πίσω… Είμαι χαπακωμένος, παίρνω γύρω στα 9 χάπια τη μέρα, οπότε συγχωρήστε με, είμαι λίγο ζαλισμένος, αλλά θα μπορούσαν να ήταν και χειρότερα τα πράγματα. Το μόνο που αξίζει στη ζωή είναι η υγεία», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Να ευχαριστήσω πραγματικά πάρα πολύ τον φίλο μου τον Αιμίλιο τον Βουγιουκλάκη, που είναι ο διοικητής του Ασκληπιείου στη Βούλα. Παλιά εμείς που μέναμε στα νότια προάστια θέλω να σας πω ότι όταν αρρωσταίναμε, λέμε μη πάμε στη Βούλα γιατί θα αρρωστήσουμε ακόμα περισσότερο, θα κολλήσουμε τα πάντα. Τώρα δηλαδή πραγματικά το Ασκληπιείο της Βούλας έχει μετατραπεί σε ένα νοσοκομείο κόσμημα. Και τον κύριο Ψυχογιό που ήταν ο ορθοπεδικός της βάρδιας εκεί που πήγα χθες το πρωί».

«Όταν η υγεία δεν την έχεις ή για λίγο σου χτυπήσει καμπανάκι, τότε καταλαβαίνεις ότι το μόνο που αξίζει στη ζωή είναι η υγεία. Τίποτα άλλο. Λοιπόν… Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Είμαστε εδώ και προχωράμε. Πάμε, καλημέρα κύριοι συνάδελφοι. Ευχαριστώ και εσάς που χθες έτσι κρατήσατε τις επάλξεις στην εκπομπή» είπε καταληκτικά ο Γιώργος Λιάγκας.