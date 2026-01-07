Γιώργος Λιάγκας: Απών από το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 – «Είχε ένα ατυχηματάκι στο σπίτι» είπε ο Τάσος Τεργιάκης

Ο Γιώργος Λιάγκας παρέμεινε σπίτι μετά το ατύχημα που είχε και αποκάλυψε ο Τάσος Τεργιάκης, κατά την έναρξη της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1. Όπως ανέφερε ο στενός συνεργάτης του παρουσιαστή, η κατάσταση του δημοσιογράφου δεν εμπνέει ανησυχία. Δεν θέλησε να επεκταθεί και να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα όσα συνέβησαν.

Ειδικότερα, ο Τάσος Τεργιάκης είπε χαρακτηριστικά: «Καλημέρα σήμερα, μεγάλη γιορτή, χρόνια πολλά στους Γιάννηδες και τις Γιάννες και σε όποιον γιορτάζει. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Να σας πω ότι δεν είναι εδώ ο Γιώργος. Έχει συμβεί κάτι, όχι πολύ σοβαρό, είναι ένα μικρό θέμα υγείας. Φαντάζομαι ότι σε λίγη ώρα θα μας τα πει ο ίδιος και θα μας εξηγήσει τι έχει συμβεί».

Λίγα λεπτά μετά τις 10.00, ο Τάσος Τεργιάκης αναφέρθηκε ξανά στον Γιώργο Λιάγκα, αποκαλύπτοντας πως είχε ένα ατύχημα στο σπίτι του.

«Η παρέα του Γιώργου είναι εδώ, ο Γιώργος δεν είναι εδώ. Μας στέλνετε μηνύματα όλοι. Είχε ένα ατυχηματάκι στο σπίτι αλλά όλα καλά. Ο καπετάνιος είναι γερό σκαρί, οπότε δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα» σημείωσε.

Προ ημερών ο Γιώργος Λιάγκας αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο τον Γιώργο Παπαδάκη. «Είμαι πραγματικά συγκλονισμένος. Δεν υπάρχουν λόγια» έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του.