Γιώργος Λιάγκας για Έλενα Παπαρίζου: «Δεν είναι η πρώτη φορά που νοσηλεύεται το τελευταίο διάστημα»

Για την Έλενα Παπαρίζου, η οποία νοσηλεύεται μετά από έντονη αδιαθεσία που ένιωσε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του The Voice, μίλησε σήμερα στο Πρωινό ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο παρουσιαστής, μάλιστα, έκανε μια αποκάλυψη για την υγεία της δημοφιλούς τραγουδίστριας: «Μάθαμε χθες το πρωί ότι η Έλενα Παπαρίζου μπήκε εκτάκτως στο νοσοκομείο με φρικτούς πόνους στην κοιλιακή χώρα και διεγνώσθη με υπερκόπωση. Θα δώσω μια πληροφορία που θα ακουστεί για πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που νοσηλεύεται το τελευταίο διάστημα. Πριν από μερικές ημέρες πήγε για μια ολιγόωρη νοσηλεία που συνοδευόταν από κάποιες εξετάσεις σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο στα Νότια Προάστια, όχι στο συγκεκριμένο που πήγε τώρα. Τώρα έχει πάει σε άλλο ιδιωτικό θεραπευτήριο. Είχε πάει, λοιπόν, πριν από μερικές εβδομάδες, ήμουν σε γνώση να το γνωρίζω γιατί με πήραν τηλέφωνο μέσα από το νοσοκομείο», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε στη συνέχεια: «Και δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχουν νοσοκόμοι, υπάρχουν γιατροί, υπάρχει προσωπικό που θα πάρουν τον γνωστό τους και θα πουν «Ξέρεις ποιος ήρθε; Ήρθε η Παπαρίζου». «Τι έχει ρε παιδιά;». «Πόναγε στην κοιλιά», κατάλαβες; Υπάρχει. Εγώ τότε λοιπόν επέλεξα να μην δώσω το θέμα, να μην το πω και να μην γίνει αναπαραγωγή.

Όμως τώρα που προέκυψε το θέμα αυτό εχθές και έγινε γνωστό, μπορώ λοιπόν να συνεισφέρω στο ρεπορτάζ ότι δεν είναι η πρώτη φορά που πόναγε στην κοιλιά η Έλενα Παπαρίζου, ότι πριν από μερικές εβδομάδες, τώρα δεν είμαι και εγώ σε θέση, δεν θυμάμαι πότε δέχτηκα το τηλέφωνο από το ιδιωτικό θεραπευτήριο των νοτίων προαστίων, ότι πριν από μερικές εβδομάδες, είχε ξαναπάει εκεί για εξετάσεις με κοιλιακό άλγος».

Ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε επίσης: «Δεν έδειξαν κάτι σημαντικό οι εξετάσεις, άρα λοιπόν, να μην ανησυχεί ο κόσμος για την υγεία της Έλενας Παπαρίζου. Ξέρετε τι γίνεται; Λένε οι ειδικοί ότι το έντερο είναι ο δεύτερος εγκέφαλος. Το έντερο σωματοποιεί το άγχος, όλα τα προβλήματα του κεφαλιού, το στρες. Είναι ο δεύτερος εγκέφαλος του σώματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άρα, λοιπόν, προφανώς η Έλενα πιέστηκε, είναι τώρα να ξεκινήσει και με το Τάκη Ζαχαράτο στο Nox μια μουσική παράσταση. Είναι και το The Voice, είναι όλα αυτά, πιέστηκε η γυναίκα και προφανώς σωματοποιήθηκε όλο αυτό το άγχος στην κοιλιακή χώρα».

Κλείνοντας, ο Γιώργος Λιάγκας είπε: «Υποβάλλεται σε εξετάσεις από χθες, υπεβλήθη σε εξετάσεις και πριν 10 μέρες που σας λέω. Δεν έμεινε το βράδυ μέσα, πήγε κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα, έμεινε κάποιες ώρες, με πόνο όμως πάλι στην κοιλιά πήγε, έκανε εξετάσεις, βγήκε έξω, καλά ήταν μαθαίνω τα αποτελέσματα, όμως προφανώς χθες το πρωί ξαναπαρουσιάστηκε το ίδιο άλγος, πολύ πολύ πιο έντονο απ’ ότι καταλαβαίνουμε, για να πάει εκτάκτως στο νοσοκομείο, όχι μόνο αυτό και για να ακυρώσει και τις εμφανίσεις και να αντικατασταθεί στο Voice».