Γιώργος Λιάγκας για Ιωάννα Τούνη: Μακάρι να μπορούσα να βγάλω κι εγώ αυτά τα λεφτά

Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε το πρωί της Τρίτης (02-12-2025) στην Ιωάννα Τούνη και μεταξύ άλλων τόνισε ότι θα ήθελε πολύ να κερδίζει τα χρήματα της influencer. Ο παρουσιαστής πήρε τον λόγο για να σχολιάσει την τρυφερή κίνηση του συντρόφου της influencer, να της στείλει μια υπέροχη ανθοδέσμη, γράφοντας παράλληλα μια κάρτα με λόγια αγάπης

Ο Γιώργος Λιάγκας δεν δίστασε να πει πως ζηλεύει την Ιωάννα Τούνη. Οι επιχειρηματικές κινήσεις της 32χρονης έχουν αποδειχθεί ολόσωστες τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα έσοδα της influencer να είναι διαρκώς αυξανόμενα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με αυτά που κάνει βγάζει λεφτά (σ.σ για την ανάρτησή της από το γυμναστήριο). Όταν έχει αποφασίσει να μοιράζεται τα πάντα με τους followers…. τη ζηλεύω κιόλας. Μακάρι να μπορούσα να βγάλω κι εγώ αυτά τα λεφτά. Δεν κάνει και κάτι, δεν εκδίδεται κιόλας.

Σε αυτή τη κρίσιμη φάση, δεν θα το εκμεταλλευόταν σε εισαγωγικά όλο αυτό; Αυτή είναι η ζωή της. Θα μιλήσει και για τα καλά και για τα κακά», σχολίασε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Λιάγκας

.Για την ανθοδέσμη που έλαβε από τον σύντροφό της, είπε: «Eίδες; Ο σύντροφός της της έστειλε ένα λουλούδι και το ανέβασε. Άλλος θα το κρατούσε για την καρδιά του μόνο».

Είχε προηγηθεί η συνέντευξη του δικηγόρου των δύο κατηγορούμενων στην υπόθεση revenge porn που κατήγγειλε η Ιωάννα Τούνη. Ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Τσάκος μετέφερε τις θέσεις των πελατών του.