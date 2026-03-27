Media

Γιώργος Λιάγκας κατά Όλγας Κεφαλογιάννη: «4,5 χρονών παιδάκια θα κληθούν να πουν στο δικαστήριο με ποιον περνούν καλύτερα;»

Όπως έγινε γνωστό χθες μέσα από το ρεπορτάζ του newsit.gr, η υπουργός Τουρισμού απουσίαζε από την εκδίκαση της υπόθεσης της επιμέλειας των παιδιών σε δεύτερο βαθμό, λόγω συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου
Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της επιμέλειας των δύο παιδιών της Όλγας Κεφαλογιάννη και του Μίνου Μάτσα, ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας κατά της υπουργού Τουρισμού σχετικά με το αίτημά της τα παιδιά της να καταθέσουν στο δικαστήριο.

Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε για την Όλγα Κεφαλογιάννη πως «το λέω ως χωρισμένος γονιός, πως η συνεπιμέλεια ήρθε στη ζωή μας για να δώσει λύσεις σε περιπτώσεις πατεράδων που οι γυναίκες είχαν κόψει πλήρως την πρόσβασή τους στα παιδιά. Η συνεπιμέλεια λέει ότι πρέπει να περνούν τα παιδιά τον ίδιο ποιοτικό χρόνο και με τη μαμά και με τον μπαμπά. Από την άλλη, όμως, σε κάποιες περιπτώσεις βλέπουμε τα παιδιά να γίνονται μπαλάκια. {…}

Η πιο χαζή ερώτηση που γίνεται σε ένα παιδάκι, από θείους, από παππούδες κτλ. είναι «ποιον αγαπάς περισσότερο;», κάτι που εγώ έβλεπα όταν πήγαινα στα χωριά. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να ρωτάς ένα παιδάκι «ποιον αγαπάς περισσότερο;». Αυτό που παλιά το λέγαμε λοιπόν και θεωρητικά πέρασε και το θεωρούσαμε κουτό, καλείται να το χειριστεί ένα δικαστήριο. Δηλαδή να φωνάξουμε στο δικαστήριο παιδιά 4,5 ετών να πούνε με ποιον γονέα περνούν καλύτερα;

Αλήθεια τώρα; 4,5 χρονών παιδάκια θα κληθούν να πάρουν μία απόφαση και να πούνε στο δικαστήριο αν περνάνε καλύτερα με την κα Κεφαλογιάννη ή με τον κ. Μάτσα ώστε να αποφανθεί το δικαστήριο, με ποιον από τους δύο θα πρέπει να περνούν περισσότερο χρόνο; Γιατί η κα Κεφαλογιάννη χρησιμοποίησε το νόμο για να πάει στο Εφετείο και να λύσει την απόφαση του πρότερου δικαστηρίου που είχε αποφασίσει συνεπιμέλεια των δύο» είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Όπως έγινε γνωστό χθες (26.03.2026) μέσα από το ρεπορτάζ του newsit.gr, η Όλγα Κεφαλογιάννη απουσίαζε από την εκδίκαση της υπόθεσης της επιμέλειας των παιδιών σε δεύτερο βαθμό, λόγω συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου. Οι νομικοί της εκπρόσωποι υπέβαλαν αίτημα να εξεταστούν τα δύο ανήλικα παιδιά της από το δικαστήριο, σχετικά με το πώς βιώνουν την εναλλαγή σπιτιών.

«Είναι μόνο 4,5 ετών τι να μας πουν;» αποκρίθηκε ο πρόεδρος του δικαστηρίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
241
158
108
102
46
Η Κατερίνα Καινούργιου
Newsit logo
Newsit logo