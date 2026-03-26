Όλγα Κεφαλογιάννη – Μίνως Μάτσας: Εκδικάζεται η έφεση της υπουργού για την επιμέλεια των παιδιών τους

Όλγα Κεφαλογιάννη και Μίνως Μάτσας έχουν ξανά στραμμένη την προσοχή τους στα δικαστήρια, καθώς εντός της ημέρας αναμένεται να εκδικαστεί η έφεση της υπουργού Τουρισμού, για την επιμέλεια των δίδυμων παιδιών που απέκτησαν στον γάμο τους. Αυτά μέχρι σήμερα, συνεχίζουν να περνούν χρόνο και με τους δύο γονείς τους, με μια σειρά από δηλώσεις και κινήσεις στρατηγικής τους τελευταίους μήνες, να προκαλούν σχόλια και συζητήσεις.

Μίνως Μάτσας και Όλγα Κεφαλογιάννη επαναλαμβάνουν πως στόχους τους, πίσω από τις κινήσεις που κάνουν είναι το καλό των δίδυμων παιδιών τους. Βρίσκονται κοντά τους και επαναλαμβάνουν πως αυτά ήταν και παραμένουν οι πρώτες προτεραιότητες στις ζωές τους.

Ο δικηγόρος της Όλγας Κεφαλογιάννη, Χριστόφορος Καπαρουνάκης μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και στον Αργύρη Ηλιάδη, ανέφερε: «Συζητείται σήμερα, ενώπιον του Εφετείου Αθηνών η έφεση της εντολέως μου, κυρίας Όλγας Κεφαλογιάννη, κατά της πρωτόδικης απόφασης για την επιμέλεια των παιδιών της. Η έφεση στρέφεται κατά μιας απόφασης, η οποία σε πρώτο βαθμό έκρινε ότι τα τετράχρονα νήπια παιδιά θα αλλάζουν σπίτι σχεδόν κάθε μέρα, τέσσερις δηλαδή φορές την εβδομάδα.

Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι το Εφετείο θα αντιληφθεί πόσο επιζήμια για την ψυχοσωματική ανάπτυξη των τετράχρονων ανήλικων παιδιών είναι μια τόσο συχνή εναλλαγή κατοικίας, και θα διορθώσει αυτή την αστοχία, η οποία σημειωτέων ανέτρεψε προηγούμενη απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, που είχε λειτουργήσει ομαλά για έναν χρόνο ώστε τα παιδιά να επιστρέψουν στην κανονικότητα, όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας τους».

Τον περασμένο Νοέμβριο, η δικαιοσύνη αποφάσισε την πλήρη συνεπιμέλεια των παιδιών από τους γονείς τους με εναλλασσόμενη κατοικία και απολύτως ισόχρονη κατανομή του τόπου διαμονής τους.

Η επίμαχη διάταξη που ψηφίστηκε όμως έδινε τη δυνατότητα μεταρρύθμισης μιας απόφασης πρωτοδικείου για τη συνεπιμέλεια των παιδιών πριν γίνει η δίκη στο εφετείο. Μετά την απόσυρση της αγωγής που είχε καταθέσει κατά του πρώην συζύγου της, η Όλγα Κεφαλογιάννη αναμένει την εκδίκαση της υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.