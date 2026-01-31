Γιώργος Λιάνης: Μου έκαναν πρόταση να είμαι στην εκπομπή του Τσουρού, ζήτησα ένα 24ωρο να το σκεφτώ

Ο Γιώργος Λιάνης παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και μίλησε για τη δημοσιογραφία, την απόφασή του να εγκαταλείψει οριστικά την πολιτική και την πρόταση που του έγινε, πριν από μερικούς μήνες, από συντελεστές της εκπομπής που παρουσιάζει ο Κώστας Τσουρός.

Ο Γιώργος Λιάνης αποκάλυψε ότι την αρνήθηκε αφού όπως είπε, σκέφτηκε ότι δεν θα μπορούσε να προσφέρει κάτι ουσιαστικό στη δομή της. Στο ξεκίνημα των δηλώσεών του, αναφέρθηκε στον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, τον οποίο γνώριζε προσωπικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κανένας δημοσιογράφος δεν θέλει να “φύγει”, θέλει να πέσει στη μάχη, να είναι στις επάλξεις. Όλοι πιστεύουμε ότι θα αλλάξουμε την Ελλάδα, τον κόσμο. Κάνεις κάτι που είναι ένα λιθαράκι, δεν μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο. Είμαστε Δον Κιχώτες», δηλώνει ο Γιώργος Λιάνης.

«Έφυγα από την πολιτική σκηνή συνειδητά και δεν θα ήθελα να επιστρέψω εκεί ποτέ», ξεκαθαρίζει σε άλλο σημείο ο δημοσιογράφος.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι σε μία εκπομπή απλά και μόνο για να παριστάνω τον σοφό, θα με ενδιέφερε να κάνω εγώ κάτι σε ρεπορτάζ», απαντά σε σχετική ερώτηση ο Γιώργος Λιάνης και αποκαλύπτει κλείνοντας:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μου έκαναν φέτος πρόταση να είμαι στην εκπομπή του Τσουρού. Του ζήτησα ένα 24ωρο να το σκεφτώ και του είπα ότι δεν μπορώ να το κάνω. Πιστεύω ότι δεν θα ωφελούσα σε κάτι στην εκπομπή, του το είπα και του ίδιου».

Αυτή την περίοδο ο Γιώργος Λιάνης κάνει ραδιόφωνο, γράφει δύο βιβλία, ενώ το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας τον αναγόρευσε επίτιμο διδάκτορα. «Ανάμεσα σε δημοσιογραφία και πολιτική, θα επέλεγα δημοσιογραφία και ξερό ψωμί», είχε αναφέρει προ μηνών.