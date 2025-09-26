Γιώργος Σκρομπόλας για τηλεθεάσεις: «Ο κόσμος φέτος έχει στραφεί στη μυθοπλασία»

Ο διευθυντής του zappit.gr, Γιώργος Σκρομπόλας, κλήθηκε να σχολιάσει το τηλεοπτικό τοπίο με αφορμή τις τηλεθεάσεις, στις πρώτες μέρες των εκπομπών αλλά και των σειρών που προβάλλονται. Χαρακτήρισε τη σεζόν ανατρεπτική και δεν παρέλειψε να σχολιάσει ορισμένα από τα πρόσωπα της TV.

«Είναι νωρίς να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα από τώρα για τα νούμερα. Μέχρι και η τελευταία εκπομπή της σεζόν μετράει», είπε ο Γιώργος Σκρομπόλας για τις τηλεθεάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο ΣΚΑΪ βρίσκεται σε προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της ταυτότητας του σταθμού. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δέχτηκε απλά μία πρόταση που του έγινε. Την ευθύνη την έχει αυτός που έκανε την πρόταση».

«Το GNTM ήρθε με νότες ανανέωσης, αλλά ο κόσμος φέτος έχει στραφεί στη μυθοπλασία. Θα ήταν ωραίο να δούμε την Μπέττυ Μαγγίρα σε βραδινό show».

Όσο για τον Νίκο Μουτσινά και το ενδεχόμενο της τηλεοπτικής του επιστροφής, είπε: «Μετά την περσινή χρονιά, τα κανάλια έχουν μία δεύτερη σκέψη για να συνεργαστούν μαζί του. Ο Νίκος Μουτσινάς έδειξε ότι θέλει να απέχει λίγο από την τηλεόραση. Θα περάσει θεωρώ καιρός για να τον δούμε στις οθόνες μας πάλι», είπε.