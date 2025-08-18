Γιώργος Σουξές: «Οι Άγριες Μέλισσες μου έδωσαν πάρα πολλά, προσέθετα πολλές δικές μου ατάκες»

Media

«Δεν έχω πάει ποτέ στην Επίδαυρο ως ηθοποιός», είπε ο Γιώργος Σουξές.

Ο Γιώργος Σουξές παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» και τον Αντώνη Λαγουδάκη. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τις Άγριες Μέλισσες, αλλά και για την Επίδαυρο.

«Οι Άγριες Μέλισσες μου έδωσαν πάρα πολλά. Προσέθετα πολλές δικές μου ατάκες. Στην αρχή το έκανα αυθαίρετα, αλλά στη συνέχεια συνεννοήθηκα με τους σεναριογράφους. Τους ρώτησα αν τους ενοχλεί και μου είπαν όχι, γιατί “αυτό που κάνεις, το κάνεις με πολύ σωστό τρόπο και δεν φεύγεις από το σενάριο” και αυτό εμένα μου έδωσε μεγάλη χαρά», είπε αρχικά ο Γιώργος Σουξές.

Ο Γιώργος Σουξές είπε στη συνέχεια για την Επίδαυρο: «Δεν έχω πάει ποτέ στην Επίδαυρο, ως ηθοποιός. Άλλο μαράζι αυτό! Σιγά το μαράζι, βέβαια! Δεν είναι μαράζι που δεν έχω παίξει στην Επίδαυρο, γιατί δυστυχώς με τόσα που πάνε πια, λες δεν πειράζει».

«Έχει χάσει την αξία του και δεν ξέρω γιατί. Δεν έχουμε αστυνομία θεάτρου; Δεν έχουμε πραγματικά σημαντικούς ανθρώπους στις θέσεις που θα έπρεπε να είναι και να επιλέγουν αυτά που θα έπρεπε να πάνε; Δεν ξέρω ακριβώς».

