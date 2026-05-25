Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Σε αυτή τη σεζόν βάζω ένα θετικότατο πρόσημο»

Δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» παραχώρησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ο γνωστός παρουσιαστής μίλησε, μεταξύ άλλων, και για το τηλεοπτικό του μέλλον.

«Σε αυτή τη σεζόν βάζω ένα θετικότατο πρόσημο. Τι πιστεύω ότι θα γίνει την επόμενη, δεν το ξέρω», είπε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας πρόσθεσε: «Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα. Αν αυτά που έχουμε στο μυαλό μας γίνουν, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, κάποιοι γελάνε, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν ωραία πράγματα.

Η πρόθεσή μου είναι να συνεχίσω το σαββατοκύριακο. Θα μπορούσατε να με δείτε με άλλη παρτενέρ ή συμπαρουσιάστρια. Πολλά θα μπορούσατε…».

Για την προσωπική του ζωή και τη σχέση του με την Έλενα Τσαγκρινού, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είπε: «Είμαι πολύ καλά, μια χαρά είμαι».