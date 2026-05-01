Γιώργος Χριστοδούλου: «Είμαι ο πρώτος ηθοποιός που παραιτήθηκε από τη “Λάμψη”»

«Ενοχλήθηκε κάποια κυρία, γιατί θα έκανα διπλό ρόλο», εξομολογήθηκε ο Γιώργος Χριστοδούλου για τη «Λάμψη».

Ο Γιώργος Χριστοδούλου ήταν καλεσμένος το πρωί της Παρασκευής (01.05.2026) στην εκπομπή «Buongiorno» και αναφέρθηκε στους λόγους που παραιτήθηκε από τη «Λάμψη».

«Ήμουν μόνο τρία χρόνια στη “Λάμψη”, γιατί παραιτήθηκα. Κάθε χρόνο, όταν τελειώναμε, μας φώναζε ο Φώσκολος σε ένα δωμάτιο και υπογράφαμε τα συμβόλαια για την επόμενη σεζόν. Αυτός ο ρόλος που έκανα του καθολικού παπά με τη Μουρούζη είχε μεγάλη επιτυχία, αλλά υπήρχαν αντιρρήσεις από κάποιες κυρίες μέσα στο στούντιο», είπε αρχικά ο Γιώργος Χριστοδούλου.

Ο Γιώργος Χριστοδούλου πρόσθεσε στη συνέχεια: «Είχε πει ο Φώσκολος ότι θα φέρει τον δίδυμο αδερφό του καθολικού παπά, που ήταν ένας πράκτορας. Εγώ, δηλαδή, θα έκανα και τον παπά και τον πράκτορα. Εκεί ακούστηκε μια φωνή περίεργη από κάποια κυρία, επειδή θα έκανα δύο ρόλους, και έμεινε εκεί το θέμα.

Μετά μου είπε ο Φώσκολος ότι δεν θα το κάνουμε αυτό και ότι θα με βάλει να κάνω έναν αστυνομικό στο “Καλημέρα Ζωή”. Και του είπα ότι “εγώ την επιτυχία που μου έδωσες, δεν θα την πετάξω στα σκουπίδια, ή μένω εδώ ή φεύγω” και παραιτήθηκα. Και ήμουν ο πρώτος ηθοποιός που παραιτήθηκε από τη “Λάμψη”. Ενοχλήθηκε κάποια κυρία, γιατί θα έκανα αυτόν τον διπλό ρόλο».