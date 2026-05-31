Disney+: Διαθέσιμη η ταινία «Η διαθήκη της Αν Λι» – Γνωρίστε την γενναία ηγέτιδα των Shakers

Η ταινία της Searchlight Pictures, «Η Διαθήκη Της Αν Λι», μια συναρπαστική ιστορία βασισμένη στον αληθινό θρύλο της Αν Λι, με πρωταγωνίστρια την Amanda Seyfried, είναι τώρα διαθέσιμη, στο Disney+.

Η ταινία, «Η Διαθήκη Της Αν Λι», από τη βραβευμένη σεναριογράφο και σκηνοθέτιδα Mona Fastvold, αφηγείται την ιστορία της ηγέτιδας των Shakers, Αν Λι, η οποία διοχετεύει με γενναιότητα την ενέργειά της στην προώθηση της φυλετικής και κοινωνικής ισότητας. Η ιστορία της Αν Λι πλαισιώνεται από ύμνους των Shakers σε πρωτότυπη επανεκτέλεση, οι οποίοι ενισχύουν δυναμικά την αφήγηση του ταξιδιού της για τη δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας. Στην ταινία που πλέον είναι διαθέσιμη στο Disney+ πρωταγωνιστούν, επίσης, οι Thomasin McKenzie, Lewis Pullman και Stacy Martin.

Η Fastvold περιγράφει την Αν Λι ως μια «ατίθαση φεμινίστρια και θρησκευτική ηγέτιδα», της οποίας η ιστορία είχε αγνοηθεί για χρόνια. Η ταινία, σε σενάριο των Mona Fastvold και Brady Corbet, έχει αποσπάσει πολλαπλές διακρίσεις σε φεστιβάλ κινηματογράφου, καθώς και σημαντικές υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων για βραβείο «Α’ Γυναικείου Ρόλου – Κωμωδία ή Μιούζικαλ» στις Χρυσές Σφαίρες. Παράλληλα, είναι Certified Fresh στο Rotten Tomatoes® με 86%, με τους κριτικούς να επαινούν την τολμηρή αφήγηση και τις εξαιρετικές ερμηνείες.

Σύνοψη Ταινίας

