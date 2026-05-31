Από ήλιο σε ήλιο – επόμενα επεισόδια: Ο Γιάννης δηλητηριάζει το μυαλό του Λευτέρη και τον ωθεί σε φόνο

Άκρως ανατρεπτικές είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής «Από Ήλιο σε Ήλιο». Τα επόμενα επεισόδια θα προβληθούν από τη Δευτέρα 01 έως την Τετάρτη 03 Ιουνίου, στις 22:00, στην ΕΡΤ1.

Ο Γκέοργκ μαθαίνει ότι ο Γερακάρης ευθύνεται για τη διάλυση του αρραβώνα του με τη Μίνα και, μαζί με τον Δρακούλη, οργανώνει σχέδιο εκδίκησης, ενώ η σύγκρουσή τους γίνεται πλέον ανοιχτή. Την ίδια στιγμή, ο Μανώλης προσπαθεί να σώσει την Κατερινέτα δίνοντας αίμα, όμως οι φήμες για εκείνον δημιουργούν νέες εντάσεις και οδηγούν τον Λευτέρη, υποκινούμενο από τον Γιάννη, σε σκέψεις δολοφονίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από ήλιο σε ήλιο – Δευτέρα 01 Ιουνίου

Επεισόδιο 39ο: Ο Γκέοργκ καταλαβαίνει ότι ο Γερακάρης ευθύνεται για τη διάλυση του αρραβώνα του με τη Μίνα και σκαρώνει, μαζί με τον Δρακούλη, σχέδιο εκδίκησης, ενώ παράλληλα πιέζει την Κλάρα να του βρει το επόμενο προξενιό. Ο Δρακούλης βρίσκει την ευκαιρία να του μιλήσει ξανά για τις αρετές της Ανδρομέδας του, όμως ο Γκέοργκ τού το ξεκόβει με υποτιμητικό τρόπο. Ο Μανώλης δίνει αίμα για την Κατερινέτα, ως ύστατη προσπάθεια να σωθεί. Η Ειρήνη ομολογεί στον Γαβρίλη ποιος είναι ο πραγματικός πατέρας του Γιάννης και προειδοποιεί την Τούλα ότι θα αποκαλύψει το μυστικό στον Γιάννη…

Από ήλιο σε ήλιο – Τρίτη 02 Ιουνίου

Επεισόδιο 40ο: Ο Γιάννης βάζει φιτιλιές στον Λευτέρη σχετικά με τον Μανώλη και την Κατερινέτα, κι εκείνος σχεδιάζει να διαπράξει φόνο. Ο Γαβρίλης δεν συγχωρεί την Ειρήνη και τη διώχνει. Ο Δρακούλης διαδίδει στο καφενείο φήμες ότι κάτι δεν πάει καλά με εκείνον και τον Γκρόμαν, σύμφωνα με το σχέδιο, και ο Γερακάρης με τον Γιάννη πανηγυρίζουν, πεπεισμένοι ότι πέτυχαν τον στόχο τους να τον εξοντώσουν. Παράλληλα, οι Γκρόμαν, στο Φάληρο, ετοιμάζονται για το νέο προξενιό. Η Ειρήνη έρχεται σε ρήξη με την αδερφή της, την Τούλα, για το θέμα του Γιάννη, ενώ η Κατερινέτα νιώθει τύψεις για το παιδί που έχασε. Ο Περσέας λαμβάνει γράμμα από τον Κωνσταντή και συγκινείται, ενώ εξομολογείται στην Ανδρομέδα ότι θα ήθελε κι εκείνος να είχε φύγει από το νησί…

Από ήλιο σε ήλιο – Τετάρτη 03 Ιουνίου

Επεισόδιο 41ο: Ο Γκέοργκ έρχεται σε ανοιχτή ρήξη με τον Γερακάρη και τον προειδοποιεί ότι θα του το πληρώσει, επειδή του χάλασε τη φήμη στην Αθήνα με το γράμμα. Η Κατερινέτα ακούει τα κουτσομπολιά για τον Μανώλη και τη σχέση του με τον Δρακούλη και τσακώνεται μαζί του. Ο Λευτέρης σχεδιάζει να δολοφονήσει την Κατερινέτα για να πληγώσει τον Μανώλη, όμως ο Γιάννης προσπαθεί να τον πείσει ότι ο Μανώλης είναι ο μόνος υπαίτιος και πως εκείνον πρέπει να σκοτώσει. Ο Δρακούλης, έπειτα από παρότρυνση του Γκέοργκ, γράφει ένα γράμμα για το Λαύριο εκ μέρους του παπα-Βαγγέλη. Ωστόσο, όταν πηγαίνει στην εκκλησία για να τον βρει και να το υπογράψει, παρεξηγεί την παρουσία της Μαργαρίτα εκεί. Παράλληλα, η Ειρήνη ετοιμάζεται να αποκαλύψει στον Γιάννη την αλήθεια…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συντελεστές

Σενάριο: Μαρία Γεωργιάδου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Χρήστος Αναγνωστόπουλος

Παραγωγός: Πάνος Παπαχατζής

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

Παραγωγή: ΕΡΤ

Πρωταγωνιστούν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Αλέκος Συσσοβίτης, Κίμων Κουρής, Σταύρος Σβήγκος, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Κωνσταντίνος Ελματζίογλου, Αλεξάνδρα Κολαΐτη, Ελεάνα Καυκαλά, Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρθίλια Σβάρνα, Στράτος Τζώρτζογλου κ.ά.

Στον ρόλο του Γαβρίλη, ο Μιχάλης Αεράκης