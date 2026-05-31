Να μ’ αγαπάς – spoiler: Ο γάμος της Άννας και του Λευτέρη απειλείται

Συγκλονιστικές εξελίξεις αναμένεται να συμβούν στη ζωή των ηρώων στα προσεχή επεισόδια της καθημερινής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Να μ’ αγαπάς».

Η επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Να μ’ αγαπάς» κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Σύμφωνα με το MyTV, η πιο ευτυχισμένη περίοδος στη ζωή του Λευτέρη, καθώς οργανώνει τον γάμο του με την Άννα, επισκιάζεται από τα οικογενειακά του προβλήματα. Παράλληλα, η Ζωή κανονίζει μια συνάντηση με τον Μιχάλη και τα δίδυμα και όσα λέγονται ανατρέπουν τα δεδομένα…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λευτέρης, μετά το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπώρησε, ονειρεύεται να ζήσει ευτυχισμένος στο πλευρό της Άννας. Οι δυο νέοι, όπως θα παρακολουθήσουμε, αποφασίζουν να παντρευτούν και σχεδιάζουν με ενθουσιασμό τον γάμο τους. Όμως τα οικογενειακά προβλήματα του νεαρού φαίνεται πως δεν έχουν τέλος και επηρεάζουν άμεσα την ψυχολογία του. Δίπλα του βρίσκεται συνεχώς η αγαπημένη του, προσπαθώντας να τον στηρίξει, ενώ η Ζωή βυθίζεται στον απόλυτο εφιάλτη, καθώς ο Μιχάλης πολιορκεί πλέον ανοιχτά την οικογένειά της. Έτσι, ο Άγγελος οδηγείται σε μια αναπόφευκτη και βίαιη σύγκρουση με τον Μιχάλη. Όμως δεν είναι ο μόνος.

Η Ζωή, μην αντέχοντας άλλο αυτή την κατάσταση, συγκρούεται κι εκείνη ανοιχτά με τον Μιχάλη. Ωστόσο αυτός δεν πτοείται, καθώς μαζί με τη Σοφία ετοιμάζουν το σχέδιό τους προκειμένου να φύγουν με τα χρήματα, την ώρα που ο γάμος Άννας και Λευτέρη απειλείται από την πιθανή εμφάνισή τους. Από την άλλη, ο Θεόφιλος, μετά από πίεση του Άγγελου, παίρνει κρίσιμες αποφάσεις για τον Όμιλο, ενώ η ένταση κορυφώνεται με τη βίαιη σύγκρουση Σοφίας – Άννας. Λίγο αργότερα ο Άγγελος και ο Θεόφιλος έρχονται σε αντιπαράθεση για το κόστος απομάκρυνσης της Σοφίας, ενώ ο Ορφέας αρνείται να εμπλακεί ξανά στην επιχείρηση.

Την ίδια στιγμή, η Σοφία και ο Μιχάλης κλιμακώνουν τις κινήσεις τους, αλλά κάποιες αποκαλύψεις στο Δ.Σ. ανατρέπουν προσωρινά τα δεδομένα. Κι ενώ οι σχέσεις δοκιμάζονται και οι προσωπικές εντάσεις φουντώνουν, η Ζωή παίρνει μια καθοριστική απόφαση: να φέρει την οικογένεια αντιμέτωπη με την αλήθεια. Η ίδια καλεί τον Μιχάλη και τα παιδιά σε μια καθοριστική συνάντηση, όπου αποκαλύπτεται το παρελθόν.

Ο Μιχάλης σαστίζει και προσπαθεί να χειραγωγήσει ξανά την κατάσταση. Η δική του αλήθεια μοιάζει να κλονίζει τον Λευτέρη. Τα πάντα ανατρέπονται και η οικογένεια Νικολούδη έρχεται σε οριστική ρήξη, με τη Ζωή να αποκαλύπτει τη δική της αλήθεια για τον Μιχάλη. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Ορφέας φεύγει για το Βερολίνο, ενώ νέες σχέσεις και μυστικά προετοιμάζουν την επόμενη ανατροπή…