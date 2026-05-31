Μάνος Μαλλιαρός για «Survivor»: Επέλεξα να κρατήσω μόνο τα μαθήματα

Ο Μάνος Μαλλιαρός του «Survivor», οποίος ήταν μπροστά στον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου, που ακρωτηριάστηκε από προπέλα σκάφους στον Άγιο Δομίνικο, ενώ έκανε ψαροντούφεκο, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση για την εμπειρία του στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

O πρώην παίκτης του «Survivor» έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram το Σάββατο (31.05.2026) και αναφέρθηκε στους ανθρώπους που έχει γνωρίσει και θα μείνουν για πάντα στη ζωή τους. Ανάμεσά τους είναι και ο Σταύρος Φλώρος, όπως έχει αναφέρει στο παρελθόν ο Μάνος Μαλλιαρός.

«Ήρθε η ώρα να σας πω λίγα λόγια για εμένα και να γνωριστούμε καλύτερα.

Είμαι ο Μάνος Μαλλιαρός από το Ρέθυμνο Κρήτης. Συγκατοικώ με τη γυναίκα της ζωής μου, τη Μάγδα Βρέντζου και έχουμε μια υπέροχη σκυλίτσα, την Κιάρα. Πάνω απ’ όλα αγαπώ την οικογένειά μου, που είναι το στήριγμά μου σε κάθε βήμα, ενώ ο αθλητισμός αποτελεί μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, με το CrossFit να κατέχει ξεχωριστή θέση σε αυτή.

Πήρα την απόφαση να αφήσω πίσω την καθημερινότητά μου και να συμμετάσχω στο Survivor γιατί ήθελα πραγματικά να ζήσω αυτή την εμπειρία. Όχι για τη φήμη. Όσοι με γνωρίζετε ξέρετε πως αυτό δεν ήταν ποτέ το κίνητρό μου. Είμαι αθλητής και ήξερα ότι μπορώ να παλέψω μέχρι το τέλος, με ήθος, αξιοπρέπεια και, πάνω απ’ όλα, σεβασμό.

Το Survivor είναι ένα παιχνίδι επιβίωσης με πραγματικά αντίξοες συνθήκες. Όμως, στο τέλος, αυτό που μένει δεν είναι η πείνα, η κούραση ή οι δυσκολίες. Είναι οι άνθρωποι.

Μπήκα σε αυτό το ταξίδι ανάμεσα σε αγνώστους και βγήκα έχοντας κερδίσει φίλους. Φίλους που μπήκαν στη ζωή μου ως άγνωστοι και θα μείνουν σε αυτή για πάντα. Μέσα στις δύσκολες συνθήκες δημιουργήθηκαν δεσμοί που δύσκολα περιγράφονται με λόγια. Μοιραστήκαμε στιγμές, νίκες, ήττες, αγωνίες και όνειρα, έχοντας πάντα ο ένας τον άλλον δίπλα μας.

Φυσικά, όπως συμβαίνει παντού, υπήρξαν και στιγμές που δεν ήταν όμορφες. Όμως επέλεξα να κρατήσω μόνο τα μαθήματα, τις αναμνήσεις και τους ανθρώπους που κέρδισα μέσα από αυτή τη διαδρομή.

Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη και τη στήριξή σας. Γιατί τελικά, κάποιες φορές το μεγαλύτερο έπαθλο δεν είναι η νίκη. Είναι οι άνθρωποι που συναντάς στη διαδρομή.

View this post on Instagram A post shared by Μάνος Μαλλιαρός (@manosmalliaros)

Και γι’ αυτό νιώθω ήδη νικητής», έγραψε στην ανάρτησή του ο Μάνος Μαλλιαρός.