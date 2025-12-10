GNTM: Η Κατερίνα Σαλακά και οι Τάσος Τσιλίκουνας και Στρατής Μπέης του First Dates «εισβάλλουν» απόψε στο σπίτι

Στο προηγούμενο επεισόδιο του GNTM που προβλήθηκε την Παρασκευή (05.12.2025) η Ελένη Ορκοπούλου, ήταν αυτή που αποχώρησε από το ριάλιτι μόδας, έχοντας την πιο αδύναμη λήψη. Ο Μιχάλης Κούτρης είχε την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας, κερδίζοντας εκτός από το έπαθλο των 600 ευρώ και τη διαμονή του στη σουίτα της βίλας.

Απόψε, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, μετά την εντυπωσιακή νίκη του Μιχάλη στη δοκιμασία Easy Riders, οι ισορροπίες στο σπίτι του GNTM έχουν αλλάξει. Ο Μιχάλης νιώθει, πλέον, γεμάτος αυτοπεποίθηση και σιγουριά, πιστεύοντας ότι ανήκει στα «δυνατά χαρτιά» του διαγωνισμού. Αλλά η επόμενη έκπληξη θα δοκιμάσει τις ικανότητες όλων!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Έντι Γαβριηλίδης αποφασίζει να επισκεφθεί τα μοντέλα απρόσμενα!

«Ήθελα να σας δω σε μια άλλη συνθήκη…», δηλώνει, λίγο πριν αποκαλύψει τη συναρπαστική δοκιμασία-έκπληξη, με τίτλο «Balloon Bodies». Τα μοντέλα μεταμορφώνονται σε ζωντανά fashion γλυπτά, παίζοντας με τον όγκο, τη φόρμα και τη φαντασία, διεκδικώντας το χρηματικό έπαθλο των 300 ευρώ. Ζητούμενα της Δοκιμασίας Επιβράβευσης: weird posing, σουρεαλισμός και δημιουργικότητα. Με τη βοήθεια των μπαλονιών, δημιουργούν εντυπωσιακές μορφές πάνω στο σώμα τους, διαφορετικές από οτιδήποτε έχουν μάθει, μέχρι σήμερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μεγάλη έκπληξη έρχεται από τον Γιώργο Τοκμετζίδη, ο οποίος βγαίνει από τα στενά όρια του χαρακτήρα του και παρουσιάζει μια νέα, απροσδόκητη πλευρά του εαυτού του! Θα καταφέρει, άραγε, να κερδίσει τα 300 ευρώ και να επιβεβαιώσει την εξέλιξή του;

Την επόμενη μέρα, οι διαγωνιζόμενοι μεταφέρονται στο καλοκαιρινό resort της αποχώρησης, όπου τους περιμένει η Άννα Πρέλεβιτς, ambassador της Sensodyne Clinical White, για μια συνεργασία-έκπληξη! Η καμπάνια για το προϊόν απαιτεί λαμπερά χαμόγελα και αυτοπεποίθηση, καθώς τα μοντέλα βυθίζονται σε έναν κόσμο σουρεαλισμού και μαξιμαλισμού, δοκιμάζοντας τη φαντασία και την ικανότητά τους να εντυπωσιάσουν!

Με καλεσμένους την Business & Success Coach Κατερίνα Σαλακά και τους Τάσο Τσιλίκουνα και Στρατή Μπέη από το First Dates, το σκηνικό μετατρέπεται σε ένα θεατρικό όνειρο υψηλής μόδας, όπου κάθε λεπτό μετρά.

Οι εκφράσεις, οι λήψεις και οι ερμηνείες των διαγωνιζόμενων θα καθορίσουν ποιος θα συνεχίσει και ποιος θα πει το μεγάλο «αντίο».

Θα καταφέρει ο Μιχάλης να διαχειριστεί τα προνόμια της νίκης του και να επιλέξει στρατηγικά τους στόχους του; Ποιος ή ποια θα καταφέρει να ξεχωρίσει, με ένα αληθινά δυναμικό χαμόγελο, κερδίζοντας την καμπάνια και δημιουργώντας μια εικόνα γεμάτη σουρεαλισμό;