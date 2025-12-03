GNTM: Στο αποψινό επεισόδιο τα μοντέλα «μυούνται» στον κόσμο του surf

Στο προηγούμενο επεισόδιο του GNTM που προβλήθηκε την Παρασκευή (28.11.2025) ο Αναστάσης Νταρλαγιάννης, ήταν αυτός που αποχώρησε από το ριάλιτι μόδας, έχοντας την πιο αδύναμη λήψη. Η Άννα Μιχαηλίδου είχε την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας, κερδίζοντας εκτός από το έπαθλο των 600 ευρώ και τη διαμονή της στη σουίτα της βίλας.

Απόψε, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά! Η τελική δεκάδα του GNTM είναι πιο κοντά από ποτέ!

Μετά το Makeover, τα μοντέλα καλούνται να αποδείξουν πως η αλλαγή δεν είναι μόνο εξωτερική, αλλά και εσωτερική. Στο Σπίτι του GNTM 2025, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου υποδέχεται την Κλειώ Χούπη, διατροφολόγο και διαιτολόγο, για ένα μάθημα ισορροπίας, πειθαρχίας και φροντίδας του σώματος. Όμως, το χαλαρό κλίμα δεν κρατά πολύ, γιατί η Ζενεβιέβ Μαζαρί έρχεται με μια πρόκληση, που κόβει την ανάσα: μια τολμηρή φωτογράφιση εμπνευσμένη από editorial της Vogue Greece!

Πίσω από τεράστια cut-outs μαγιό, χωρίς να φορούν τίποτα από μέσα, τα μοντέλα πρέπει να δείξουν αυτοπεποίθηση και υψηλή αισθητική. Η Αμαλία Λιούτα, διεθνές μοντέλο, δείχνει το παράδειγμα και η αμηχανία δίνει τη θέση της στη δημιουργία!

Δύο παίκτες εντυπωσιάζουν, αλλά η μεγάλη ανατροπή έρχεται όταν οι ίδιοι οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αποφασίσουν ποιος από τους δύο αξίζει τη νίκη. Ποιος θα πάρει τη δουλειά;

Η επόμενη μέρα φέρνει ήλιο και κύματα! Στην παραλία, κάτω από τον καυτό ήλιο, η Έφη Βράκα μυεί τα μοντέλα στον κόσμο του surf, ενώ ο Σπύρος Χαμάλης απαθανατίζει την πιο θεαματική και απαιτητική φωτογράφιση μέχρι τώρα! Πολλή αδρεναλίνη, δύο λήψεις για το κάθε μοντέλο και δύο εντυπωσιακά αυτοκίνητα της εταιρίας OMODA & JAECOO, το ηλεκτρικό OMODA 5 EV και το JAECOO 7, που ξεχωρίζουν για το μοντέρνο και ελκυστικό design τους!

Surfers της νέας εποχής, γεμάτοι δύναμη, πάθος και στυλ. Όμως, μόνο όσοι σταθούν στο ύψος του κύματος θα καταφέρουν να περάσουν στην επόμενη φάση. Η Άννα, ως νικήτρια του τελευταίου πλατό, έχει τη δύναμη να ανατρέψει τα πάντα, δίνοντας μειονέκτημα σε δύο μοντέλα. Ποιοι θα δεχθούν τα…βέλη της;

Στο πλατό της αποχώρησης, η ένταση αγγίζει κόκκινο! Η δεκάδα του GNTM σχηματίζεται, αλλά για κάποιον ή κάποια το όνειρο θα τελειώσει εδώ.