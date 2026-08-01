Γωγώ Γαρυφάλλου: Το μόνο που με νοιάζει είναι να αποκατασταθεί το όνομα μου, δεν είπα ποτέ ψέματα

Για την εξαπάτηση που δέχθηκε πρόσφατα, σχετικά με δήθεν συνεργασία με μεγάλο κανάλι, μίλησε ανοιχτά η Γωγώ Γαρυφάλλου στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Espresso Σαββατοκύριακο και τον δημοσιογράφο Στέργιο Σαμαρτζή.

«Το μόνο που με νοιάζει είναι να αποκατασταθεί το όνομα μου. Δεν είπα ποτέ ψέματα στον κόσμο. Δεν κορόιδεψα κανέναν, απλώς πίστεψα αυτά που μου έλεγαν» παραδέχεται η παρουσιάστρια.

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«Δεν είχα προσωπικές σχέσεις μαζί τους. Τον έναν τον γνώριζα από πολύ παλιά τηλεοπτική συνεργασία, όπου εργαζόταν ως τεχνικός, τον άλλον δεν τον ήξερα καθόλου. Εκείνοι με πλησίασαν για να ξεκινήσουμε κάτι που μου παρουσίασαν ως μια μεγάλη τηλεοπτική ευκαιρία. Αφού κάναμε δυο επεισόδια στο τοπικό κανάλι, μου έλεγαν συνεχώς ότι η εκπομπή θα πάει πολύ ψηλά. Ότι είχαν ήδη δείξει τα επεισόδια σε μεγάλα κανάλια και πως υπήρχε τεράστιο ενδιαφέρον».

«Μου ανακοίνωσαν ότι η εκπομπή εγκρίθηκε, ότι είχαν υπογράψει συμβόλαιο με μεγάλο κανάλι και ότι όλα ήταν έτοιμα. Χάρηκα πραγματικά. Γυρίσαμε τρέιλερ, κάναμε επαγγελματική φωτογράφιση και ξεκινήσαμε να οργανώνουμε τα επόμενα βήματα. Πίστεψα ότι ένα μεγάλο όνειρο γινόταν πραγματικότητα», είπε ακόμη.

«Ξαφνικά έλαβα ένα ψυχρό μήνυμα ότι όλα ακυρώθηκαν. Μου είπαν ότι η εκπομπή δεν θα γίνει τελικά και ότι έπρεπε να ξαναγυρίσουμε κι άλλες εκπομπές για δείγμα. Ενώ μέχρι τότε με διαβεβαίωναν ότι υπήρχε ήδη υπογεγραμμένη συμφωνία. Εκεί κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά» προσθέτει, εν συνεχεία, η Γωγώ Γαρυφάλλου.