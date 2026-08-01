Ο Φοίβος Παπαδάκης θεωρεί «απόλυτη ξεφτίλα» την επιλογή του ΑΝΤ1 για το «Καλημέρα Ελλάδα»

Ο Φοίβος Παπαδάκης, γιος του Γιώργου Παπαδάκη, ξέσπασε για το νέο δίδυμο παρουσιαστών του «Καλημέρα Ελλάδα» με ανάρτηση που έκανε στα social media.

Ο γιος του αείμνηστου Γιώργου Παπαδάκη δεν πήρε με καλό μάτι το δίδυμο των Άκη Παυλόπουλου και Βασίλη Χιώτη που θα παρουσιάσει την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» τη νέα σεζόν χαρακτηρίζοντας «απόλυτη ξεφτίλα» την επιλογή των δύο.

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«Η απόλυτη ξεφτίλα… Μηδέν σεβασμός σε μια ιστορική εκπομπή που έχτισε ο πατέρας μου», έγραψε χαρακτηριστικά ο Φοίβος Παπαδάκης σε story που έκανε στο instagram κάνοντας μάλιστα και αναφορά στον επίσημο λογαριασμό του Ant1.

Το ξέσπασμα του Φοίβου Παπαδάκη ξεκίνησε από ένα προωθητικό βίντεο που ανέβασε ο Ant1 στα social media με τους δύο νέους παρουσιαστές να μιλούν για το «Καλημέρα Ελλάδα» της νέας σεζόν. Τα σχόλια κάτω από το βίντεο ήταν πολλά, με αρκετά από αυτά να είναι αιχμηρά και αυτό «ξύπνησε» τις αντιδράσεις του γιου του αείμνηστου Γιώργου Παπαδάκη.

Ανάμεσα στα σχόλια που αναδημοσίευσε ο Φοίβος Παπαδάκης στο Instagram Story του ήταν οι φράσεις: «Έφυγε ο Γιώργος Παπαδάκης, πάει η πρωινή ενημέρωση. Ο ΣΚΑΪ πήγε ΑΝΤ1» και «Σίγουρη αποτυχία».

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Η αντίδραση του Φοίβου Παπαδάκη έρχεται λίγους μήνες μετά τον αιφνίδιο θάνατο του πατέρα του σε ηλικία 74 ετών.

Ο Γιώρους Παπαδάκης είχε αποχωρήσει από την εκπομπή από το καλοκαίρι του 2025, παραδίδοντας την σκυτάλη στους Παναγιώτη Στάθη και Άννα Λιβαθυνού, με την δεύτερη να αποχωρεί και να την αντικαθιστά ο Στέφανος Σίσκος μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν, ενώ τη σεζόν 2026/27 θα παρουσιάζουν το «Καλημέρα Ελλάδα» οι Άκης Παυλόπουλος και Βασίλης Χιώτης, γεγονός που έφερε το δημόσιο ξέσπασμα του Φοίβου Παπαδάκη.