Συμβαίνει τώρα:
Media

Ο Φοίβος Παπαδάκης θεωρεί «απόλυτη ξεφτίλα» την επιλογή του ΑΝΤ1 για το «Καλημέρα Ελλάδα»

Οι Άκης Παυλόπουλος και Βασίλης Χιώτης θα είναι οι δύο παρουσιαστές τις ιστορικής εκπομπής του Ant1
Ο Φοίβος Παπαδάκης με τον Γιώργο Παπαδάκη
Ο Φοίβος Παπαδάκης με τον Γιώργο Παπαδάκη/ NDPPHOTO / NDP PHOTO
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Φοίβος Παπαδάκης, γιος του Γιώργου Παπαδάκη, ξέσπασε για το νέο δίδυμο παρουσιαστών του «Καλημέρα Ελλάδα» με ανάρτηση που έκανε στα social media.

Ο γιος του αείμνηστου Γιώργου Παπαδάκη δεν πήρε με καλό μάτι το δίδυμο των Άκη Παυλόπουλου και Βασίλη Χιώτη που θα παρουσιάσει την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» τη νέα σεζόν χαρακτηρίζοντας «απόλυτη ξεφτίλα» την επιλογή των δύο.

«Η απόλυτη ξεφτίλα… Μηδέν σεβασμός σε μια ιστορική εκπομπή που έχτισε ο πατέρας μου», έγραψε χαρακτηριστικά ο Φοίβος Παπαδάκης σε story που έκανε στο instagram κάνοντας μάλιστα και αναφορά στον επίσημο λογαριασμό του Ant1.

story papadakis

Το ξέσπασμα του Φοίβου Παπαδάκη ξεκίνησε από ένα προωθητικό βίντεο που ανέβασε ο Ant1 στα social media με τους δύο νέους παρουσιαστές να μιλούν για το «Καλημέρα Ελλάδα» της νέας σεζόν. Τα σχόλια κάτω από το βίντεο ήταν πολλά, με αρκετά από αυτά να είναι αιχμηρά και αυτό «ξύπνησε» τις αντιδράσεις του γιου του αείμνηστου Γιώργου Παπαδάκη.

Ανάμεσα στα σχόλια που αναδημοσίευσε ο Φοίβος Παπαδάκης στο Instagram Story του ήταν οι φράσεις: «Έφυγε ο Γιώργος Παπαδάκης, πάει η πρωινή ενημέρωση. Ο ΣΚΑΪ πήγε ΑΝΤ1» και «Σίγουρη αποτυχία».

Η αντίδραση του Φοίβου Παπαδάκη έρχεται λίγους μήνες μετά τον αιφνίδιο θάνατο του πατέρα του σε ηλικία 74 ετών.

Ο Γιώρους Παπαδάκης είχε αποχωρήσει από την εκπομπή από το καλοκαίρι του 2025, παραδίδοντας την σκυτάλη στους Παναγιώτη Στάθη και Άννα Λιβαθυνού, με την δεύτερη να αποχωρεί και να την αντικαθιστά ο Στέφανος Σίσκος μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν, ενώ τη σεζόν 2026/27 θα παρουσιάζουν το «Καλημέρα Ελλάδα» οι Άκης Παυλόπουλος και Βασίλης Χιώτης, γεγονός που έφερε το δημόσιο ξέσπασμα του Φοίβου Παπαδάκη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
184
149
133
125
105
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo