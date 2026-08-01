Μια γυναίκα: Η υπόθεση και τα πρώτα πλάνα της δραματικής σειράς του Alpha με τη Δανάη Παππά

Η νέα σεζόν πλησιάζει και θα προβληθούν σειρές υψηλής αισθητικής και ιστορίες που δημιουργούν ισχυρό δεσμό με το κοινό. Ο Alpha συνεχίζει να επενδύει στην ποιοτική μυθοπλασία και παρουσιάζει τη νέα συγκλονιστική, δραματική σειρά «Μια γυναίκα», με πρωταγωνίστρια τη Δανάη Παππά.

Μετά την επιτυχία του «Άγιου έρωτα», η Δανάη Παππά θα μας συγκινήσει με μια δυνατή ιστορία αγάπης και επιβίωσης. Η σειρά είναι βασισμένη στην επιτυχημένη ιαπωνική «Woman» και θα προβληθεί τη νέα σεζόν στον Alpha.

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Σύμφωνα με όσα θα παρακολουθήσουμε, μια γυναίκα παλεύει να μεγαλώσει τα παιδιά της μετά την ξαφνική απώλεια του άντρα της και παρά τις δυσκολίες και τις καθημερινές μάχες που καλείται να δώσει. Πρόκειται για ένα κοινωνικό δράμα με έντονο συναισθηματικό πυρήνα που θα μιλήσει στις ψυχές μας.

Η υπόθεση

Η Μαρίνα, μια νέα ταλαντούχα γυναίκα, ζει με τα δυο μικρά παιδιά της σε μια λαϊκή γειτονιά.

Έχει χάσει τον Νίκο, τον έρωτα της ζωής της πριν τέσσερα χρόνια, κι από τότε παλεύει μόνη για την επιβίωσή τους.

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Ζει με την ανάμνησή του και φροντίζει να τον κρατά ζωντανό στην ψυχή των παιδιών της.

Είναι μόνη απέναντι σε όλους και σε όλα και θα χρειαστεί να πολεμήσει σε πολλά μέτωπα για να σταθεί όρθια.

Μέσα από καθημερινές μάχες θα ανακαλύψει ότι οι δυνάμεις της είναι απεριόριστες όταν αφορούν στην ασφάλεια και την ευτυχία των παιδιών της.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Σενάριο: Δώρα Μασκλαβάνου

Πρωτότυπη μουσική: Θέμης Καραμουρατίδης, «Μια Γυναίκα» Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος Ερμηνεία: Μαρία Παπαγεωργίου

Πρωταγωνιστούν: Δανάη Παππά, Ελισάβετ Μουτάφη, Βασίλης Μαγουλιώτης, Θάνος Λέκκας, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Γιώργος Ζυγούρης, Δανάη Βασιλοπούλου, Ηλίας Βαλάσης, Νικολέτα Καρρά.

Στον ρόλο του Κωστή, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης

Παραγωγή: Primavisione