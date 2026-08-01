Μάρκος Σεφερλής: Το πρωινό που κάναμε ήταν τελείως διαφορετικό από τα σημερινά, χωρίς ίντριγκες και σχόλια

Συνέντευξη στο «Secret των «Παραπολιτικών» παραχώρησε ο Μάρκος Σεφερλής και θυμήθηκε την περίοδο που παρουσίαζε πρωινή εκπομπή μαζί με την Έλενα Τσαβαλιά, σχολιάζοντας τις σημερινές εξελίξεις στην πρωινή τηλεοπτική ζώνη.

Παράλληλα, ο Μάρκος Σεφερλής εξήγησε ποια θεωρεί ότι είναι η βασική συνταγή για ένα επιτυχημένο ψυχαγωγικό πρόγραμμα.

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Έχετε κάνει πρωινό με μεγάλη επιτυχία με την Έλενα. Πώς βλέπεις τις ανακατατάξεις πλέον των πρωινών εκπομπών;

Εντάξει, αυτό που κάναμε στο πρωινό ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που υπήρχε τότε ως πρωινό – και από αυτά τα πρωινά που υπάρχουν τώρα. Εμείς θέλαμε να ψυχαγωγήσουμε τον κόσμο. Αυτό μας ενδιέφερε. Ούτε ίντριγκες κάναμε ούτε σχολιάζαμε τον κόσμο, δεν μας ενδιέφερε κάτι τέτοιο, μας ενδιέφερε να περάσει ο τηλεθεατής καλά. Το καταφέραμε με τα νούμερα τα υψηλά που είχαμε κάνει τότε, αποδείξαμε ότι υπάρχει και ένα άλλο είδος πρωινού και ότι αυτό που βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια. Ο κόσμος το αγάπησε, έγινε μία χρονιά, τελείωσε.

Έχεις στο μυαλό σου κάτι που θα μπορούσες να κάνεις πάλι; Μια σκαλέτα, ας πούμε;

Η σκαλέτα είναι μία. Η ιδέα είναι μία. Να περάσει ο κόσμος καλά.