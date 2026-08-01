Disney+: Η νέα σειρά του FX «The Shards» κάνει πρεμιέρα στις 6 Αυγούστου

Ένα καλοκαίρι αγωνίας, αποπλάνησης και έντασης ξεκινά. Η νέα δραματική σειρά του FX, «The Shards», από τον executive producer Ryan Murphy, κάνει πρεμιέρα 6 Αυγούστου αποκλειστικά στο Disney+. Η σειρά είναι βασισμένη στο βραβευμένο best seller μυθιστόρημα του Bret Easton Ellis.

Με φόντο το Λος Άντζελες στη δεκαετία του 1980, η νέα σειρά του Netflix, ακολουθεί μια παρέα προνομιούχων τελειόφοιτων μαθητών σε ένα ελίτ ιδιωτικό σχολείο, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με ζητήματα ταυτότητας, σεξουαλικότητας, ζήλιας και εμμονής, αλλά και με τους κινδύνους που κρύβει η εφηβεία.

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Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Bret (Igby Rigney), ένας φιλόδοξος συγγραφέας και ιδιαίτερα παρατηρητικός έφηβος, του οποίου η πραγματικότητα αρχίζει να καταρρέει με την άφιξη ενός μυστηριώδους και γοητευτικού νέου μαθητή, του Robert Mallory (Homer Gere). Ο Ρόμπερτ παίρνει μεταγραφή λίγο πριν την τελευταία σχολική χρονιά και η άφιξη του συμπίπτει με την κλιμάκωση του τρόμου που προκαλεί ο «The Trawler», ένας κατά συρροή δολοφόνος που στοχοποιεί εφήβους σε ολόκληρη την πόλη.

Δίπλα στον Bret βρίσκεται ο εκλεκτός κοινωνικός του κύκλος, που αποτελείται από τη Susan Reynolds (Kaia Gerber), τη Debbie Schaffer (Hayes Warner) και τον Thom Wright (Graham Campbell), μια λαμπερή και βαθιά αλληλοεξαρτώμενη παρέα που παρασύρεται σε έναν κόσμο πλούτου, ομορφιάς, πάρτι και υπερβολής. Η υπόσχεση της νιότης τους έρχεται σε σύγκρουση με τον σκοτεινό και κυνικό κόσμο των ενηλίκων που τους περιβάλλουν: τον Terry Schaffer (Wes Bentley), τη Liz Schaffer (Evan Rachel Wood) και τον Steven Reinhardt (Jordan Roth).

Η νέα δραματική σειρά «The Shards» του FX είναι μια δημιουργική σύμπραξη δύο εκ των πιο προκλητικών και επιδραστικών αφηγηματικών φωνών της Αμερικής, του Ryan Murphy και του Bret Easton Ellis. Executive producers είναι οι Ryan Murphy, Nina Jacobson, Brad Simpson, Bret Easton Ellis, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Tanase Popa, Nick Hall, Michael Uppendahl, Max Winkler, Kathleen McCaffrey και Brian Young. Η σειρά είναι μια παραγωγή της 20th Television.