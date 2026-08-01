Κανακαρά: Μία νέα φιλόδοξη παραγωγή έρχεται στο Mega με τον Γιώργο Καραμίχο και την Έβελυν Ασουάντ

Το MEGA κάθε χρόνο επενδύει στη μυθοπλασία και δημιουργεί για το κοινό του σειρές υψηλού επιπέδου και αισθητικής. Τη νέα σεζόν θα παρακολουθήσουμε στο «Μεγάλο Κανάλι» μία νέα φιλόδοξη παραγωγή με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Καραμίχο και την Έβελυν Ασουάντ.

Τόσο το MyTV όσο και το «TiVi Σίριαλ» έχουν αναφέρει λεπτομέρειες για τη νέα υπερπαραγωγή εποχής, που ετοιμάζει το MEGA και στην οποία ο Γιώργος Καραμίχος θα κρατήσει έναν από τους βασικούς ρόλους. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η νέα δραματική σειρά με τίτλο «Κανακαρά» αντλεί την έμπνευσή της από ένα ιδιαίτερο και σκληρό παραδοσιακό έθιμο των Δωδεκανήσων, και πιο συγκεκριμένα της Καρπάθου.

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Το έθιμο αυτό όριζε αυστηρά ότι η «κανακαρά», δηλαδή η πρωτότοκη κόρη της οικογένειας, κληρονομούσε το σύνολο της οικογενειακής περιουσίας, των τίτλων και των προνομίων. Η επιλογή αυτή, ωστόσο, άφηνε αυτόματα όλα τα υπόλοιπα αδέλφια στο περιθώριο, στερημένα από κάθε δικαίωμα και οικονομική ανεξαρτησία, δημιουργώντας βαθιές κοινωνικές και οικογενειακές ανισότητες που δοκίμαζαν τις ανθρώπινες σχέσεις.

Η πλοκή της σειράς ξετυλίγει μια καθηλωτική ιστορία γεμάτη από ένοχα οικογενειακά μυστικά, απαγορευμένους έρωτες, έντονες αντιπαραθέσεις και ηθικά διλήμματα με φόντο το Αιγαίο. Η πρωτότοκη κόρη δεν επωμίζεται μόνο τον πλούτο και τα υλικά αγαθά, αλλά και το βάρος της ευθύνης να κρατήσει πάση θυσία ενωμένο το οικογενειακό σύνολο απέναντι στις εσωτερικές συγκρούσεις και τις σκληρές κοινωνικές πιέσεις της εποχής.

Το σενάριο της σειράς υπογράφουν ο Μάριος Ιορδάνου και η Σοφία Καζαντζιάν, οι οποίοι επιχειρούν να ενώσουν την πλούσια ελληνική παράδοση με ένα σύγχρονο, δυνατό τηλεοπτικό δράμα που αναμένεται να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό.

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Τα πρώτα γυρίσματα είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν τον Αύγουστο σε φυσικά τοπία, εξασφαλίζοντας έτσι μια άκρως ατμοσφαιρική εικόνα.

Το πρωταγωνιστικό καστ είναι δυνατό και υπόσχεται σπουδαίες ερμηνείες. Στους κεντρικούς ρόλους έχουν «κλειδώσει» η Έβελυν Ασουάντ, η οποία θα ενσαρκώσει την κεντρική ηρωίδα, ο Γιώργος Καραμίχος και ο Νίκος Λεκάκης.