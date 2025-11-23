Grand Hotel – επόμενα επεισόδια: Η Αλίκη εξαφανίζεται και αφήνει ένα ύποπτο σημείωμα

Εξελίξεις και ανατροπές έρχονται στα νέα επεισόδια του «Grand Hotel». Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια, από τη Δευτέρα 25 έως την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2025, στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Η Αλίκη, ο Άρης και η Φρίντα παλεύουν να καταλάβουν ποια είναι η σχέση του Διονύση με όλη την ιστορία που έχει πλεχτεί γύρω τους, εκείνος, όμως καταφέρνει να θολώσει τα νερά. Παράλληλα, ο Άρης είναι πολύ αναστατωμένος από την επίσκεψη του πατέρα του, καθώς ξυπνάνε στο μυαλό του εφιάλτες του παρελθόντος…

Grand Hotel: Τι θα δούμε την επόμενη εβδομάδα

Ο Άρης δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη που θα τον γυρίσει στο παρελθόν που προσπαθεί να ξεχάσει: φτάνει στο Grand Hotel ο πατέρας του, Ηρακλής Δανέζης… Την ίδια ώρα, ο Πέτρος, με τη βοήθεια της Μαρίνας, καλεί στο Grand Hotel και ζητάει να μιλήσει με την Αλίκη. Για άλλη μια φορά, τα σχέδια της Κυβέλης ναυαγούν όταν μαθαίνει πως τα πράγματα με την προίκα του Ιορδάνη δεν είναι έτσι όπως τα φανταζόταν.

Ο Άρης είναι πολύ αναστατωμένος από την επίσκεψη του πατέρα του, καθώς ξυπνάνε στο μυαλό του εφιάλτες του παρελθόντος… Μάταια η Αλίκη προσπαθεί να τον στηρίξει, καθώς εκείνος δεν είναι σε θέση να συζητήσει με κανέναν. Ο Πέτρος δεν σταματάει να σκέφτεται την Αλίκη. Εκείνη ανυποψίαστη έρχεται πιο κοντά με τον Άρη που καταρρακωμένος της εκμυστηρεύεται πώς σκοτώθηκε ο αδερφός του από δικό του λάθος.

Μετά το φιλί του με την Αλίκη, ο Άρης συνειδητοποιεί ότι ο έρωτάς του γι’ αυτήν δεν έχει κανένα μέλλον, καθώς αισθάνεται ότι προδίδει τον φίλο του, αλλά και βάζει την Αλίκη σε κίνδυνο. Αποφασίζει να φύγει για πάντα από το Grand Hotel, αφήνοντας ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα στην Αλίκη. Ο Ρήγας, σίγουρος ότι η Αλίκη έχει εραστή, την ακολουθεί παντού. Η Φρίντα ανακαλύπτει το γράμμα του Άρη, την ίδια στιγμή που η Αλίκη λαμβάνει ένα μήνυμα πιστεύοντας ότι είναι από εκείνον…

Η Αλίκη συγκρούεται με τον Ρήγα και λίγο αργότερα εξαφανίζεται, αφήνοντας πίσω της ένα ύποπτο σημείωμα. Η Μελίνα, εξοργισμένη από τις αποκαλύψεις της Ελένης, διώχνει τον Χατζημήτρο με τον χειρότερο τρόπο και αφοσιώνεται στον προεκλογικό αγώνα του Χαραλάμπη.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ