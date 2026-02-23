Grand Hotel – επόμενα επεισόδια: Η Κυβέλη καταφεύγει σε επικίνδυνες συμφωνίες για να σώσει τον Νικόλα

Εξελίξεις, ανατροπές και μυστικά στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς εποχής Grand Hotel που θα προβληθούν από την Τρίτη 24 έως την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 στον ANT1, στις 21:00.

Grand Hotel: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 76ο: Η Αλίκη και ο Πέτρος προσπαθούν να κρατηθούν ο ένας από τον άλλον μέσα στην αγωνία τους για τον Νικόλα. Ο Άρης ζητά επίμονα από την Αλίκη να τη δει, λέγοντάς της ότι γνωρίζει κάτι σοβαρό που αφορά τον Πέτρο και την απόπειρα δολοφονίας του και αφήνοντας την Αλίκη γεμάτη φόβο και ερωτήματα. Η Σοφία πληρώνει το τίμημα της απιστίας της, καθώς ο Αλέξανδρος τη διώχνει από το δωμάτιό τους και η μεταξύ τους ρήξη μοιάζει πλέον οριστική. Η Ολυμπία δεν σκοπεύει να μείνει αμέτοχη και αρχίζει να κινεί τα νήματα, αποφασισμένη να μάθει όλη την αλήθεια για τον Ιάσονα. Η Κυβέλη καταφεύγει σε επικίνδυνες συμφωνίες για να σώσει τον Νικόλα, όμως έρχεται αντιμέτωπη με δυνάμεις που δρουν «από πολύ ψηλά». Η Μελίνα βάζει μπροστά το σχέδιό της, αλλά η έντονη αδιαθεσία της βάζει την Λίτσα σε υποψίες… Στη φυλακή, ο Ρήγας μαθαίνει περισσότερα για το παρελθόν του Χατζημήτρου, ενώ στο αστυνομικό τμήμα έρχεται η εντολή για την μεταφορά και εκτέλεση του Νικόλα.

Grand Hotel: Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 77ο: Η επικείμενη εκτέλεση του Νικόλα φέρνει όλους στα όριά τους. Ο Πέτρος με την Αλίκη στέκονται στο πλευρό του, η Φρίντα κατηγορεί τον εαυτό της για το αποτέλεσμα και η Αγγέλα συνεχίζει να πιέζει την Κυβέλη. Ο Άρης ζητά από την Αλίκη να ψάξει στο ξενοδοχείο στοιχεία σχετικά με την απόπειρα δολοφονίας του Πέτρου. Η Σοφία συντετριμμένη με την κοροϊδία του Ιάσονα παραδέχεται τα πάντα στον Αλέξανδρο, ενώ ο Χαραλάμπης προσπαθεί να πείσει τους συμπατριώτες του να αντισταθούν στην έξωση. Ο Ρήγας προσπαθεί να ξεγελάσει τον Χατζημήτρο με ένα αναληθές προσύμφωνο, όμως εκείνος γνωρίζει πολλά για το Grand Hotel. Κι ενώ η ημερομηνία εκτέλεσης του Νικόλα πλησιάζει, ο Πέτρος πηγαίνει στο κελί του αποφασισμένος να τον βοηθήσει να αποδράσει…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ