Grand Hotel – επόμενα επεισόδια: Ο Άρης και η Φρίντα αναζητούν τρόπο να βγάλουν την Αλίκη από την φυλακή

Εξελίξεις και ανατροπές έρχονται στα νέα επεισόδια του «Grand Hotel». Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια, από τη Δευτέρα 19 έως την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Grand Hotel: Τι θα δούμε την επόμενη εβδομάδα

Η Αλίκη βρίσκεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον Πέτρο… Πέφτει ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, αλλά τον ενθουσιασμό του θαύματος διαδέχεται το σοκ ότι της έκρυψε τόσον καιρό την αλήθεια… Ο Άρης με την Φρίντα αναζητούν τρόπο να βγάλουν την Αλίκη από την φυλακή, ενώ όλα τα στοιχεία μοιάζουν να είναι εναντίον της. Η εξομολόγηση του Χαραλάμπη υψώνει τείχη ανάμεσα σ’ αυτόν και την Θεώνη, η οποία πληγωμένη τον διώχνει.

Ο Άρης αναγνωρίζει τον Πέτρο έξω από το αστυνομικό τμήμα και η συγκίνησή του είναι μεγάλη που ο αδελφικός του φίλος είναι ζωντανός. Τη χαρά του, όμως, διαδέχονται οι τύψεις απέναντι στον φίλο του, αλλά και ο πόνος, καθώς είναι βέβαιος ότι τώρα θα χάσει την Αλίκη για πάντα… Ο Χατζημήτρος δίνει διορία μιας ημέρας στον Χαραλάμπη να αποσυρθεί από τις εκλογές, διαφορετικά θα δημοσιοποιήσει τις φωτογραφίες του με τη Μελίνα. Ο Ρήγας είναι αποφασισμένος να καταθέσει, καταδικάζοντας την Αλίκη για την απόπειρα εναντίον του.

Ο Άρης νιώθει προδομένος όταν μαθαίνει ότι η Αλίκη του έκρυψε ότι ο Πέτρος είναι ζωντανός. Εκείνη, πληγωμένη και μπερδεμένη, προσπαθεί να του εξηγήσει τι νιώθει. Η υγεία του Ρήγα επιδεινώνεται όλο και περισσότερο, όμως αρνείται ν’ αλλάξει γνώμη για την κατάθεσή του εναντίον της Αλίκης. Ο Πέτρος προσπαθεί να βρει τρόπο να σώσει την Αλίκη, ενώ ακόμα κρύβεται από όλους. Μαζί με τον Χαραλάμπη φαίνονται να είναι σε αδιέξοδο, μέχρι που αποφασίζουν ν’ αντιδράσουν…

Ο Πέτρος, αποφασισμένος να σώσει την Αλίκη από τη φυλακή, πάει στο ξενοδοχείο για να αντιμετωπίσει τον Ρήγα κατά πρόσωπο. Παλεύει μαζί του και τον απειλεί για να μην πάει να καταθέσει εναντίον της Αλίκης. Όμως ο Ρήγας παίζει και το τελευταίο του χαρτί, αποκαλύπτοντας στον Πέτρο τη σχέση της Αλίκης με τον Άρη. Ο Πέτρος, τρελαμένος μετά τη συνάντησή του με τον Ρήγα, ρωτάει ευθέως τον Άρη αν έχει ερωτική σχέση με την Αλίκη.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ