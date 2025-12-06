Grand Hotel – επόμενα επεισόδια: Ο Ρήγας στήνει παγίδα και πυροβολεί τον Άρη

Εξελίξεις και ανατροπές έρχονται στα νέα επεισόδια του «Grand Hotel». Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια, από τη Δευτέρα 08 έως την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Ο Πέτρος παρακολουθεί την είσοδο του Grand Hotel αναζητώντας την Αλίκη, ενώ ακούει από τις καμαριέρες ότι ο Ρήγας μπορεί να της έχει κάνει κακό. Ο Άρης και η Φρίντα πέφτουν στην παγίδα του Ρήγα, ο οποίος πυροβολεί τον Άρη. Όμως η Φρίντα και η Αλίκη καταφέρνουν και αντιστρέφουν τους όρους: τώρα είναι ο Ρήγας που φυλακίζεται στην θέση της Αλίκης. Η Αλίκη επιστρέφοντας εξαντλημένη στο ξενοδοχείο, περνάει μπροστά από τον Πέτρο, ο οποίος την βλέπει και πάει με λαχτάρα να της μιλήσει…

Grand Hotel: Τι θα δούμε την επόμενη εβδομάδα

Ο Άρης αναρρώνει κρυφά στο δωμάτιο της Αλίκης, αλλά η συμπεριφορά της κινεί υποψίες στον αστυνόμο Κομνηνό. Η απόρριψη της Μελίνας εξοργίζει τον Χατζημήτρο που ξεσπά όπου βρει και τα πράγματα δείχνουν ότι θα γίνουν πολύ χειροτέρα. Ο Χαραλάμπης δεν πιστεύει στ’ αυτιά του, όταν ο Χρόνης του αποκαλύπτει ότι ο Πέτρος είναι ζωντανός. Η Αλίκη, σε θέση ισχύος, επισκέπτεται τον Ρήγα αποφασισμένη να του επιβάλει τους όρους της.

Ο Ρήγας βρίσκεται φυλακισμένος, ενώ η Αλίκη προσπαθεί να τον πείσει να υπογράψει το συμφωνητικό που του έχει πάει, με το οποίο της δίνει διαζύγιο και επιστρέφει το ξενοδοχείο στην οικογένεια. Η Μελίνα παρασύρεται και επιβεβαιώνει τους φόβους της Θεώνης, εκδηλώνοντας τον έρωτά της στον Χαραλάμπη, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση και αλλάζει στάση απέναντι της. O Πέτρος γράφει ένα γράμμα στην Αλίκη και στέκεται προβληματισμένος για το αν θα της το στείλει τελικά.

Η Αλίκη συνεχίζει να πιέζει τον Ρήγα, ο οποίος βρίσκεται ακόμη κλεισμένος στο κελί σε άθλια κατάσταση, αλλά χωρίς να υποχωρεί. Ο Πέτρος αναζητά με αγωνία την γυναίκα στη φωτογραφία που βρήκε στην αποθήκη της Φιλίτσας με την ελπίδα ότι αυτή θα του δώσει τις αποδείξεις που χρειάζεται για να καταδικαστεί ο Ρήγας. Ο Άρης αισθάνεται καλύτερα και ζητάει από την Αλίκη να τον αφήσει να πάει στο δωμάτιό του, γιατί βασανίζεται να είναι μαζί της χωρίς να την αγγίζει…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ