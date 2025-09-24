Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: Η Αλίκη είναι αποφασισμένη να δώσει τέλος στη ζωή της

Η Αλίκη εξαφανίζεται και όλοι στο Grand Hotel ψάχνουν να τη βρουν. Τι θα δούμε απόψε (24.09.2025) στο διπλό επεισόδιο της σειράς, στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Ο Χατζημήτρος ζητάει να δει τον Χαραλάμπη και του προτείνει κάτι που δεν το περιμένει…

Grand Hotel: Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, επεισόδια 3 & 4

Ο Άρης αντιλαμβάνεται την βάναυση συμπεριφορά του Ρήγα και προσπαθεί να πείσει την Αλίκη να φύγει, όμως εκείνη δείχνει να έχει παραιτηθεί από τα πάντα. Αρνείται να υποκύψει στις απαιτήσεις του Ρήγα, ενώ η Κυβέλη – φοβούμενη πια για την ζωή της Αλίκης – ζητά από τον Νικόλα να την πείσει. Ο Χαραλάμπης αναγκάζεται να κάνει πράγματα για τα οποία θα μετανιώσει. Ο Χρόνης κι ο Βαγγέλης βρίσκουν το όπλο του φόνου, το οποίο τους οδηγεί σε νέο ύποπτο. Ο Χαραλάμπης, απελπισμένος και καταρρακωμένος, εξομολογείται στην Θεώνη τα πάντα ζητώντας βοήθεια και συγχώρεση. Την ίδια ώρα, η Αλίκη έχει εξαφανιστεί από το Grand Hotel και όλοι ψάχνουν με αγωνία να την βρουν…

Η Κυβέλη ζητά απελπισμένη από τον Ρήγα να της πει τι έχει συμβεί στην Αλίκη, ενώ ο Άρης είναι ο μόνος που καταλαβαίνει πού μπορεί να την βρει και τρέχει – κρυφά απ’ όλους – να την προλάβει… Η Θεώνη σκέφτεται κάτι που μπορεί να ανατρέψει το κακό που βασανίζει τον Χαραλάμπη… Ο Χρόνης με τον Βαγγέλη αναζητούν την Στέλλα, η οποία φαίνεται να γνωρίζει πολλά για την δολοφονία του Πέτρου. Ο Ρήγας αγωνιά για το αν θα κρατήσει τον λόγο του ο Άρης σχετικά με την επένδυσή του στο ξενοδοχείο… Ο Χατζημήτρος ζητάει να δει τον Χαραλάμπη και του προτείνει κάτι που δεν το περιμένει… Είναι όμως, ειλικρινής απέναντι του ή πρόκειται για παγίδα;

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star: Παναγιώτης Μπουγιούρης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ