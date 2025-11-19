Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: Η Ελένη αποκαλύπτει στον Ρήγα το σχέδιο του Χατζημήτρου

Μια απρόσμενη επίσκεψη και μια αποκάλυψη έρχονται στο αποψινό (19.11.2025) επεισόδιο του Grand Hotel.

Ο Πέτρος συνεχίζει να προσπαθεί να επικοινωνήσει με την Αλίκη αλλά κάποιος προσπαθεί να τον εμποδίσει. Ο Ρήγας μαθαίνει το σχέδιο του Χατζημήτρου να χτίσει εργοστάσιο πάνω στο Grand Hotel αλλά και ποιος βρίσκεται πίσω από το φόνο της Θωμοπούλου.

Grand Hotel: Τι θα δούμε απόψε

Η φωτογραφία που βρίσκει ο Άρης στο συρτάρι του Διονύση ενισχύει τις υποψίες τους για τον ύποπτο ρόλο του στο ξενοδοχείο και την συμμετοχή του στην απαγωγή της Αλίκης και αποφασίζουν να τον παρακολουθήσουν. Ο Πέτρος ζητάει επίμονα από τη Μαρίνα να στείλει άμεσα το τηλεγράφημα στην Αλίκη, όμως κάποιος θα προσπαθήσει να την εμποδίσει.

Ο Ιορδάνης και η Ελπίδα γυρίζουν με δώρα από το ταξίδι του μέλιτος, αλλά το δώρο που περιμένει η Κυβέλη, η προίκα, δεν λέει να φανεί. Ο Ρήγας μένει εμβρόντητος όταν μαθαίνει από την Ελένη ότι ο Χατζημήτρος έχει βάλει στο μάτι το Grand Hotel. Έτσι, εκμεταλλευόμενος την γοητεία που εξακολουθεί να ασκεί στην Ελένη, της ζητά να του λέει ό,τι βλέπει και ακούει στο σπίτι του Χατζημήτρου.

Τα σχέδια του Χατζημήτρου για την περιοχή της Κηφισιάς αναστατώνουν την Κυβέλη, η οποία αποκαλύπτει στον Ρήγα πως ο Χατζημήτρος σκότωσε την Θωμοπούλου.

Η κατάσταση στο ξενοδοχείο φορτίζεται ακόμη περισσότερο, όταν ο Άρης δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη: Είναι ο πατέρας του που ήρθε απροειδοποίητα για να δει τον από χρόνια εξαφανισμένο γιο του. Ο Πέτρος δεν έχει λάβει απάντηση από την Αλίκη και μπαίνει σε μεγάλη ανησυχία, μέχρι που αποφασίζει να της τηλεφωνήσει ζητώντας και πάλι τη βοήθεια της Μαρίνας…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ