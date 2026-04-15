Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: Η Κυβέλη επιστρέφει και επιτίθεται στη Σοφία

Εξελίξεις, ανατροπές και μυστικά στo επόμενo επεισόδιo της δραματικής σειράς εποχής Grand Hotel που θα προβληθεί την Τετάρτη (15.04.2026) στον ANT1, στις 21:00.

Ο Ρήγας καταφέρνει και ξεφεύγει από τον Χατζημήτρο χωρίς την Κυβέλη. Εκείνη εξαναγκάζεται να επιστρέψει στο Grand Hotel και να βρει τρόπο να το περάσει στα χέρια του Χατζημήτρου… Ο Πέτρος εξοργίζεται μαθαίνοντας ότι η Σοφία αποφυλακίστηκε… Η Κυβέλη, διαλυμένη ψυχολογικά, επιστρέφει στο ξενοδοχείο και πάει να βρει την Σοφία που την πρόδωσε για μια ακόμη φορά.

Grand Hotel: Τετάρτη 15 Απριλίου 2026

Ο Ρήγας καταφέρνει και ξεφεύγει από τον Χατζημήτρο χωρίς την Κυβέλη. Εκείνη εξαναγκάζεται να επιστρέψει στο Grand Hotel και να βρει τρόπο να το περάσει στα χέρια του Χατζημήτρου… Αν δεν το κάνει, ο Χατζημήτρος την απειλεί ότι θα παραδώσει στην αστυνομία το αντίγραφο του φακέλου του Ρήγα για την υπόθεση των προσφύγων. Ο Πέτρος εξοργίζεται μαθαίνοντας ότι η Σοφία αποφυλακίστηκε… Η Κυβέλη, διαλυμένη ψυχολογικά, επιστρέφει στο ξενοδοχείο και πάει να βρει την Σοφία που την πρόδωσε για μια ακόμη φορά. Στη συνέχεια αποκαλύπτει και στα τρία της παιδιά ότι κινδυνεύουν να χάσουν το ξενοδοχείο… Η Φρίντα επιμένει πως πρέπει να ενημερώσουν την Αστυνομία και πράγματι ο Άρης αναλαμβάνει να μιλήσει στον Χρόνη. Η Αλίκη χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της, όταν βλέπει ξαφνικά τον Πέτρο να μπαίνει στο ξενοδοχείο μαζί με την Μαρίνα…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ