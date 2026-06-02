Μπαμπά σ’ αγαπώ – επόμενο επεισόδιο: Ένα φιλί που δε σταμάτησε εγκαίρως βάζει τον Ηρακλή ανάμεσα στην Τζένη και τη Μαίρη

Εξελίξεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της σειράς του Alpha, «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που θα προβληθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 21:00 το βράδυ.

Ένα φιλί που δε σταμάτησε εγκαίρως βάζει τον Ηρακλή ανάμεσα στην Τζένη και τη Μαίρη και ενοχές που προκαλούν φθορά, ενώ παλεύει με τον εαυτό του για το αν και πως θα πει την αλήθεια. Παράλληλα το διπλό ραντεβού Δημήτρη-Ελένης με Βιργινία-Μανώλη δεν πάει πολύ καλά για τον Νίκο που βράζει μέσα του, όχι μόνο για τις επιτηδευμένες επιδείξεις στοργής της Βιργινίας αλλά και για την προδοσία του φίλου του, του Δημήτρη. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο της γνωστής σειράς του Alpha, Μπαμπά σ’ αγαπώ.

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Μπαμπά σ’ αγαπώ: Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 21:00

Επεισόδιο 47: «Φθορά» – Ένα φιλί που δε σταμάτησε εγκαίρως βάζει τον Ηρακλή ανάμεσα στην Τζένη και τη Μαίρη και ενοχές που προκαλούν φθορά, ενώ παλεύει με τον εαυτό του για το αν και πως θα πει την αλήθεια. Παράλληλα το διπλό ραντεβού Δημήτρη-Ελένης με Βιργινία-Μανώλη δεν πάει πολύ καλά για τον Νίκο που βράζει μέσα του, όχι μόνο για τις επιτηδευμένες επιδείξεις στοργής της Βιργινίας αλλά και για την προδοσία του φίλου του, του Δημήτρη. Κι ενώ τα νεύρα του είναι ήδη τεντωμένα ένα βίντεο της Ζωής με τον Γιάννη θα τον φέρει αντιμέτωπο με τον μεγαλύτερο φόβο του: την κόρη του με αγόρι μέσα στο σπίτι.

Την ίδια ώρα, η Βιργινία φλερτάρει με το ενδεχόμενο ενός ταξιδιού στο Παρίσι με τον Μανώλη, παίζοντας ανάμεσα στην ανάγκη για εκδίκηση και στην πιθανότητα μιας νέας αρχής. Και μέσα σε όλα, ο Δημήτρης και η Ελένη βρίσκουν καταφύγιο ο ένας στον άλλον, επιλέγοντας το πάθος αντί για τη σύγκρουση. Ένα επεισόδιο για ρωγμές που ανοίγουν, αλήθειες που αποκαλύπτονται και σχέσεις που σπάνε ίσως μόνο και μόνο για να ξανακολληθούν με τρόπους που κανείς δεν είχε φανταστεί.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

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Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.