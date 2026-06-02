Να μ’ αγαπάς – επόμενο επεισόδιο: Ο Μιχάλης κρύβει ένα επικίνδυνο σχέδιο που αφορά το Maniatis Hotel

Εξελίξεις έρχονται στo νέo επεισόδιo της γνωστής σειράς του Alpha, Να μ’ αγαπάς, που θα προβληθεί την Τετάρτη 03.06.2026 στις 20:00.

Ο Μιχάλης κάνει μια κίνηση που σοκάρει τους πάντες: προτείνει δημόσια μια «καινούρια αρχή» για την οικογένεια, όμως πίσω από τη συμφιλίωση κρύβεται ένα επικίνδυνο σχέδιο που αφορά το Maniatis Hotel. Ο Άγγελος καταλαβαίνει ότι ο πόλεμος πλέον δεν είναι προσωπικός, αλλά οικονομικός και αποφασίζει να χτυπήσει πρώτος. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο της γνωστής σειράς του Alpha, Να μ’ αγαπάς.

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Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 20:00

Επεισόδιο 121: Ο Μιχάλης κάνει μια κίνηση που σοκάρει τους πάντες: προτείνει δημόσια μια «καινούρια αρχή» για την οικογένεια, όμως πίσω από τη συμφιλίωση κρύβεται ένα επικίνδυνο σχέδιο που αφορά το Maniatis Hotel. Ο Άγγελος καταλαβαίνει ότι ο πόλεμος πλέον δεν είναι προσωπικός, αλλά οικονομικός και αποφασίζει να χτυπήσει πρώτος. Ο Λευτέρης, εύθραυστος ακόμα ψυχολογικά και σωματικά, νιώθει να χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του, ενώ η Άννα προσπαθεί να τον κρατήσει όρθιο. Ο Θεόφιλος και η Βέρα έρχονται πιο κοντά από ποτέ, σε μια σχέση που αρχίζει πια να θυμίζει πραγματική αγάπη και όχι ανάγκη.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

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Το σενάριο υπογράφει η Λίλιαν Λαζάνη και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions