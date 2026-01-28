Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: Η Κυβέλη καταλαβαίνει ότι ο Ρήγας βρίσκεται σε κίνδυνο και ψάχνει να τον βρει

Εξελίξεις και ανατροπές έρχονται στο νέο διπλό επεισόδιο του «Grand Hotel» που θα προβληθεί απόψε Tετάρτη (28.01.2026) στις 21:00, μέσα από την συχνότητα του ΑΝΤ1.

Η Μελίνα επισκέπτεται εξοργισμένη τον Χατζημήτρο, κατηγορώντας τον ότι την κατέστρεψε ολοκληρωτικά, αφού έχασε τη δουλειά και την αξιοπρέπειά της. Ο Άρης βρίσκει την Φιλίτσα στην Κωνσταντινούπολη, αλλά αυτή φοβάται να έρθει στην Ελλάδα για να καταθέσει. Η Κυβέλη καταλαβαίνει ότι ο Ρήγας βρίσκεται σε κίνδυνο, αφού έχει εξαφανιστεί από το νοσοκομείο και ψάχνει να τον βρει.

Η Αλίκη φοβάται για τη ζωή του Πέτρου, που δρα παρορμητικά διψασμένος για εκδίκηση, αλλά δεν καταφέρνει να τον συγκρατήσει. Ο Πέτρος εμφανίζεται προκλητικά στην τραπεζαρία του ξενοδοχείου και προκαλεί τη Σοφία και τον Αλέξανδρο με τη στάση του. Ένας έντονος καβγάς της Δέσποινας με την Ελένη οδηγεί σε εξελίξεις που κόβουν κάθε ελπίδα του Νικόλα να τα ξαναβρεί με τη Δέσποινα. Ο Ρήγας βρίσκεται στα χέρια του Διονύση. Εκείνος ολοκληρώνει το σχέδιό του, αποκαλύπτοντας στον Ρήγα το πραγματικό του όνομα και πως αυτός ήταν ο εραστής της γυναίκας του, Λυδίας. Μια μαύρη ορχιδέα ζωντανεύει το σκοτεινό παρελθόν του Ρήγα και ο Διονύσης είναι έτοιμος να τον σκοτώσει.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ