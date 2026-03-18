Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: Ο Αλέξανδρος αντιμέτωπος με τον Πέτρο

Εξελίξεις, ανατροπές και μυστικά στo επόμενo επεισόδιo της δραματικής σειράς εποχής Grand Hotel που θα προβληθεί την Τετάρτη (18.03.2026) στον ANT1, στις 21:00.

Ο Χρόνης αποκαλύπτει στον Πέτρο την εμπλοκή του Αλέξανδρου στην απόπειρα εναντίον του. Ο Πέτρος πάει έξαλλος να βρει και να αντιμετωπίσει τον Αλέξανδρο… Η δίκη συνεχίζεται με τις καταθέσεις της Πελαγίας και της Λίτσας. Ο Χατζημήτρος, βλέποντας τα σχέδιά του να κινδυνεύουν, χάνει την ψυχραιμία του και συγκρούεται με την Μελίνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αλίκη και ο Πέτρος συνειδητοποιούν ότι η Κυβέλη με τον Ρήγα το έσκασαν μες στην νύχτα και έρχονται αντιμέτωποι με τον έξαλλο Χατζημήτρο. Η Αλίκη αρχίζει να υποπτεύεται ότι ο Χατζημήτρος βοήθησε τον Ρήγα να βγει από τη φυλακή και ο Άρης την προειδοποιεί ότι κινδυνεύει. Η Σοφία καταγγέλλει τον Αλέξανδρο στην αστυνομία για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Πέτρου. Η Κυβέλη φτάνει με τον Ρήγα σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι και σοκάρεται συνειδητοποιώντας πώς μπορεί να είναι η ζωή της από εδώ και πέρα. Ο Χρόνης αποκαλύπτει στον Πέτρο την εμπλοκή του Αλέξανδρου στην απόπειρα εναντίον του. Ο Πέτρος πάει έξαλλος να βρει και να αντιμετωπίσει τον Αλέξανδρο… Η δίκη συνεχίζεται με τις καταθέσεις της Πελαγίας και της Λίτσας. Ο Χατζημήτρος, βλέποντας τα σχέδιά του να κινδυνεύουν, χάνει την ψυχραιμία του και συγκρούεται με την Μελίνα. Ο Άρης, υπό την πίεση του Κομνηνού, αποκαλύπτει το όνομα του μάρτυρα στην υπόθεση Ντεσλόρ και η Αλίκη νιώθει ελεύθερη πια να πει όλη την αλήθεια στον Πέτρο για την απόπειρα δολοφονίας του…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ