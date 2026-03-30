Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: Ο Αλέξανδρος, βαριά τραυματισμένος, καταφέρνει να δραπετεύσει μέσα στη νύχτα

Εξελίξεις, ανατροπές και μυστικά στo επόμενo επεισόδιo της δραματικής σειράς εποχής Grand Hotel που θα προβληθεί τη Δευτέρα (30.03.2026) στον ANT1, στις 21:00.

Ο Πέτρος, θολωμένος από αμφιβολίες, δεν ακούει καν την Αλίκη που προσπαθεί να του πει ότι δεν είναι ο Άρης ο λόγος που δεν μπορούν να είναι μαζί. Πληγωμένος και οργισμένος, βάζει οριστικό τέλος στη σχέση τους, αφήνοντάς τη συντετριμμένη. Ο Αλέξανδρος, βαριά τραυματισμένος, καταφέρνει να δραπετεύσει μέσα στη νύχτα, ενώ η Κυβέλη και ο Ρήγας βγαίνουν έξω πανικόβλητοι να τον ψάξουν. Η Ελένη προσπαθεί να βγάλει λίγα χρήματα, όμως η νύχτα παίρνει εφιαλτική τροπή. Ένας πελάτης της επιτίθεται άγρια και η ζωή της κρέμεται από μια κλωστή. Την ίδια ώρα, ο Χατζημήτρος, αποφασισμένος να γλιτώσει από τον Χρόνη, βάζει τον Ζηρίδη να του βρει τρόπο να απαλλαγεί απ’ αυτόν… Η Σοφία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα της φυλακής, μακριά από την πολυτέλεια και τις ευκολίες στις οποίες έχει μάθει να ζει. Ο Ιορδάνης ενημερώνει θορυβημένος την Αλίκη ότι ο Αλέξανδρος δεν έχει επιστρέψει στο ξενοδοχείο από την προηγούμενη μέρα, ενώ ο Ρήγας και η Κυβέλη τον βρίσκουν μισοπεθαμένο πίσω από ένα θάμνο…

Ο Πέτρος και η Αλίκη βρίσκονται κοντά, αλλά και τόσο μακριά στον γάμο της Σουμέλας και του Βλαδίμηρου. Το ευχάριστο κλίμα και οι ευχές που δέχεται ο Πέτρος ως κουμπάρος δυσκολεύουν και τους δύο ακόμα περισσότερο. Ο Ρήγας και η Κυβέλη συγκρούονται για το τι θα κάνουν με τον αιμόφυρτο Αλέξανδρο, ενώ τα πράγματα περιπλέκονται περισσότερο όταν φτάνει το γράμμα της Σοφίας. Ο Άρης έχει να αντιμετωπίσει τον θυμό και την άδικη αντιμετώπιση του πατέρα του. Η Αλίκη προσπαθεί να τον υπερασπιστεί και δημιουργεί μια ακόμη παρεξήγηση με τον Πέτρο. Η Φρίντα και ο Ιορδάνης αναζητούν τον Αλέξανδρο και η έρευνα θα τους οδηγήσει στο σπίτι που κρύβονται η Κυβέλη και ο Ρήγας… Ο δικηγόρος του Χατζημήτρου συναντά την Σοφία στη φυλακή και της κάνει μία πολύ δελεαστική πρόταση…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ