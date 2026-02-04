Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: Ο Άρης δέχεται πίεση από τον Χατζημήτρο να μείνει για να καταστρέψει το ξενοδοχείο

Εξελίξεις, ανατροπές και μυστικά στο επόμενο επεισόδιο του Grand Hotel που θα προβληθεί απόψε Τετάρτη (04.02.2026) στον ANT1, στις 21:00.

Η Κυβέλη ετοιμάζεται να φύγει με τον Ρήγα και γράφει ένα αποκαλυπτικό γράμμα στην Αλίκη… Ο Αλέξανδρος συγκρούεται με τη Σοφία για το πώς θα αντιμετωπίσουν τις απειλές του Πέτρου. Ο Άρης δέχεται τρομερή πίεση από τον Χατζημήτρο να μείνει για να καταστρέψει το Grand Hotel, αλλά και από τον Πέτρο για να του δώσει τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η Σοφία σκότωσε την Βασιλική. Η Κυβέλη περιμένει στο δάσος τον Ρήγα για να φύγουν μακριά από όλους, την ίδια ώρα που ο Ρήγας συλλαμβάνεται για τα εγκλήματά του κατά των προσφύγων…

Grand Hotel: Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Ο Αλέξανδρος συγκρούεται με τη Σοφία για το πώς θα αντιμετωπίσουν τις απειλές του Πέτρου.

Ο Πέτρος και η Αλίκη είναι πια μαζί και εκείνος μοιράζεται τον ενθουσιασμό του με τον Άρη. Ο Νικόλας είναι σοκαρισμένος με το πρωτοσέλιδο εφημερίδας που τον παρουσιάζει ως δολοφόνο. Ο Άρης είναι έτοιμος να φύγει πια από την Ελλάδα, αλλά του υπόσχεται ότι θα τον βοηθήσει σε αυτό. Ταυτόχρονα, δέχεται τρομερή πίεση από τον Χατζημήτρο να μείνει για να καταστρέψει το Grand Hotel, αλλά και από τον Πέτρο για να του δώσει τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η Σοφία σκότωσε την Βασιλική.

Η Κυβέλη περιμένει στο δάσος τον Ρήγα για να φύγουν μακριά από όλους, την ίδια ώρα που ο Ρήγας συλλαμβάνεται για τα εγκλήματά του κατά των προσφύγων… Η Αλίκη παραλαμβάνει το γράμμα που της έχει αφήσει η Κυβέλη…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ