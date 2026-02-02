Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: Ο Νικόλας πάνω σε μεθύσι φέρεται βίαια στην Ελένη και εκείνη εξαφανίζεται

Εξελίξεις, ανατροπές και μυστικά στο επόμενο επεισόδιο του Grand Hotel που θα προβληθεί απόψε στον ANT1, στις 21:00.

Ο Νικόλας, μεθυσμένος, θα βρεθεί εκτός εαυτού και θα φερθεί βίαια στην Ελένη. Το επόμενο πρωί θα ξυπνήσει μέσα στα αίματα χωρίς να θυμάται τίποτα από το προηγούμενο βράδυ, ενώ η Ελένη είναι εξαφανισμένη… Πανικόβλητος, ο Νικόλας, εκμυστηρεύεται στον Πέτρο πως φοβάται ότι έχει σκοτώσει την Ελένη, καθώς εκείνος ξύπνησε μέσα στα αίματα και εκείνη δεν είναι πουθενά… Αποφασισμένος για όλα, παραδίνεται στην αστυνομία για τον φόνο της. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο του Grand Hotel, στον ΑΝΤ1.

Grand Hotel: Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026

Ο Πέτρος ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις από την Αλίκη, ενώ εκείνη, μπερδεμένη, προσπαθεί να τον προστατεύσει. Ο Άρης βρίσκει στην Κωνσταντινούπολη τη Φιλίτσα και τη Βενετώ Ερζέογλου και προσπαθεί να τις πείσει να καταθέσουν, η άρνησή τους, όμως, αλλάζει κατεύθυνση στην έρευνα. Ο Χατζημήτρος συγκρούεται άσχημα με την Λίτσα για χάρη της Μελίνας, ενώ η απόφαση της Θεώνης να φύγει μαζί με την Δέσποινα για την Ιταλία θα βυθίσει τον Χαραλάμπη στη θλίψη και την απελπισία.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ